Власти Бурятии готовятся к регулированию Краснокнижной популяции бакланов

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8 июля 2022, 14:42

Фото: www.stockvault.net

Орнитологи обеспокоены противоестественным регулированием популяции большого баклана, занесенного в Красную книгу. Власти Бурятии выдвинули инициативу физического уничтожения птиц для сокращения их популяции, пишет ИД «Коммерсант».

По словам властей птицы, которых прозвали в Бурятии «черной чумой» или «байкальским волком», конкурируют за биоресурсы с местным населением. По разным оценкам исследователей, они съедают до 1 тыс. тонн омуля.

Напоминаем, что промышленный вылов омуля из Байкала запрещен с 2017 года, популяция его увеличивается, судя по всему, с ней растет и популяция краснокнижного баклана.

По словам руководителя Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии - БайкалНИРО Владимира Петерфельда – «квоты выдаются только для трёх групп пользователей: это квоты КМНС, коренных малочисленных народов севера, на 11 общин им выделяется 55 тонн омуля; квоты для искусственного воспроизводства на байкальских рыбоводных заводах порядка 80 тонн и научные квоты - 15 тонн».

Поэтому изучение республиканского Минприроды и представителей Росприроднадзора совместно с учеными Бурятии количества бакланов, которых необходимо подвергнуть регулированию численности, звучат странно.

Орнитологи предупреждают, что вмешательство в естественные процессы может стать трагедией для экосистемы.

«Популяция резко возросла за последние два-три года, — рассказал депутат республиканского парламента Валерий Кочнев. — Птицы начали появляться уже на реках, впадающих в Байкал, куда осенью заходит на нерест омуль. Уничтожение ценного биоресурса — вот главная угроза. По оценкам ученых, птицы могут уничтожить до 1 тыс. тонн омуля, ущерб от этого составит около 200 млн руб. Жители Баргузинского района массово жалуются на исчезновение соровой рыбы, которую они привыкли постоянно употреблять в пищу, — говорит он.

По оценкам ученых, сейчас на территории республики насчитывается до 40 тыс. бакланов. Господин Кушнарев сообщил, что, в связи с этим было рекомендовано сократить их численность на 3 тыс. особей, установив вознаграждение 200 руб. за одну голову. «Заявку на внесение изменений в бюджет в размере 600 тыс. руб. будем рассматривать уже на сентябрьской сессии Хурала, чтобы в октябре, до отлета баклана на зимовку, провести необходимые мероприятия», — уточнил депутат.

Баклан местный эндемик для Байкала, известный здесь минимум с XVII века, который встроен в местную экосистему.

Орнитолог из Иркутска, кандидат биологических наук, зоозащитник Виталий Рябцев оценивает инициативу бурятских властей как «предельную глупость». «Это можно назвать социальным заказом, но жители Бурятии должны понимать, что если они меньше съели рыбы или меньше отвезли ее на рынок, то это не повод уничтожать птиц, — предупреждает он. — Природа сама отрегулирует численность бакланов. Байкал из-за антропогенных причин и так почти лишился гусей, лебедей, полностью исчез такой вид, как чирок-трескунок. Вмешательство в естественные процессы станет трагедией для экосистемы».