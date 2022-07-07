Новый подход к клонированию может помочь в возрождении исчезающих видов

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7 июля 2022, 12:58

Фото: Соцсети

Японские ученые впервые успешно клонировали мышей из лиофилизированных клеток кожи. Подросшие мыши могли спариваться и производить собственное потомство, пишет издание «scmp.com».

Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила, что вымирание ускоряется во всем мире и, по крайней мере, миллион видов может исчезнуть из-за антропогенных воздействий, таких как изменение климата.

Во всем мире созданы объекты для сохранения образцов исчезающих видов с целью предотвращения их исчезновения путем будущего клонирования.

Эти образцы, как правило, криоконсервируются с использованием жидкого азота или хранятся при чрезвычайно низких температурах, что может быть дорогостоящим и уязвимым для перебоях в подаче электроэнергии.

Они также обычно включают сперматозоиды и яйцеклетки, которые может быть трудно или невозможно собрать у старых или бесплодных животных.

Ученые из японского Университета Яманаси хотели выяснить, смогут ли они решить эти проблемы, высушивая сублимационные соматические клетки — любую клетку, которая не учувствует в размножении.

Они экспериментировали с двумя типами клеток мышей и обнаружили, что, хотя сублимационная сушка убивает их и вызывает значительное повреждение ДНК, они все еще могут производить клонированные бластоцисты — шар клеток, который развивается в эмбрион.



Из них ученые извлекли линии стволовых клеток, которые они использовали для создания 75 клонированных мышей.

Одна из мышей прожила год и девять месяцев, и команда также успешно спаривала самок и самцов клонированных мышей с естественными партнерами и производила нормальных детенышей.

В ходе эксперимента клонированные мыши произвели меньше потомства, чем их естественные сородичи, а одна из линий стволовых клеток, разработанных из мужских клеток, произвела только клоны самок мышей.

Ученые считают, что в будущем они смогут уменьшить аномалии и увеличить рождаемость путем поиска улучшения методов сушки.

Есть и другие недостатки — успешность клонирования мышей из клеток, хранящихся в жидком азоте или при сверхнизких температурах, составляет от двух до пяти процентов, в то время как метод сублимационной сушки составляет всего 0,02 процента.

Японские специалисты уверены, что именно такой метод позволит хранить генетические ресурсы со всего мира дешево и безопасно.