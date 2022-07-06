Колючая малая рыба-ткач мигрирует на север и меняет ареал обитания

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

6 июля 2022, 17:21

Фото: wikimedia.org, Аквариум Голубого рифа /PA, Тhe guardian

Изменение климата привело к тому, что ядовитая Echiichthys vipera достигла северной Шотландии. Написание weever происходит от старофранцузского слова wivre, что означает змея или гадюка — и не без оснований, так как жало может быть очень болезненным, а шипы нуждаются в извлечении. Обычно он встречается на песчаном дне открытого моря, недалеко от берега, пишет «Тhe guardian».

Считается, что самым лучшим лечением — это поместить жало в горячую воду, которую вы можете выдержать, потому что она расщепляет белки в яде и останавливает боль.

Изменение климата настолько нагрело британские воды, что рыба достигла северной Шотландии, и теперь на них можно наступить или встретить на любом песчаном или грязном берегу.

Их техника охоты заключается в том, чтобы зарыться в песок с торчащими только глазами на макушке головы, готовыми схватить любую проходящую мимо креветку или мелкую рыбу. Отлив на мелководье летом – самое опасное время для купальщиков. Зимой этот вид перемещается в море, чтобы охотиться в более глубоких водах.