В Якутии не тушат пожары в труднодоступных местах

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

5 июля 2022, 13:23

Фото: www.stockvault.net

В Якутии не тушат 56 лесных пожаров из 77. Борьба с огнём не ведётся на отдалённых и труднодоступных территориях. За прошедшие сутки пройдено огнем около 7 тысяч гектаров, сообщает «РИА Новости».

Режим чрезвычайной ситуации в крае был введен с 27 июня из-за лесных пожаров. По словам заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрея Коноплёва в республике за последние сутки обнаружили 27 новых лесных пожаров на территории в 2,9 тыс. га. Два из них на территории природного парка «Ленские столбы».

Как уточнил директор национального парка «Ленские столбы» Аркадий Семенов, в тушении пожаров задействовано 37 человек. Вечером 5 июля ожидается прибытие еще 50 сотрудников патрульно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны.

По данным региональных властей, в настоящее время в республике зарегистрировано 77 возгораний на общей площади более 38,5 тысячи гектаров, из которых не тушат более 70%.