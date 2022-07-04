Единственное насекомое Антарктиды может исчезнуть из-за теплой зимы

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4 июля 2022, 19:39

Фото: naukatv.ru, Wikipedia.org

За десятки миллионов лет бескрылая мошка Belgica antarctica усовершенствовала искусство замерзания, чтобы пережить самые темные и холодные зимние месяцы Антарктиды, сообщает телеканал «Наука».

Она заняла исключительную нишу в качестве единственного насекомого, приспособившегося жить на континенте. Поскольку изменение климата приводит к повышению полярных температур, этот с трудом заработанный набор навыков выживания может по иронии судьбы привести к гибели вида.

Лабораторные эксперименты, проведенные группой исследователей из США, Великобритании и Южной Африки, показали, что относительно теплые зимы в Антарктиде сильно повлияли на запасы энергии насекомых, что поставило под угрозу их шансы перезимовать.

Активная жизнь членистоногого, которое длиной меньше сантиметра, проходит среди влажных зарослей мха и водорослей. Там оно поедает зелень и гниющие отходы.

Чтобы выстоять против чудовищных холодов зимой, для защиты от травм, вызванных кристаллами льда, проникающими в ее ткани, мошка медленно высыхает. При правильных условиях у насекомых есть хорошие шансы выжить, даже потеряв до трех четвертей влаги.

Это во многом зависит от влажности. Даже небольшие изменения в условиях окружающей среды могут иметь большое значение для выживаемости.

Поскольку температура в Антарктиде повышается на полградуса за десятилетие, потепление может означать большее количество осадков, а значит, больше снега и меньшую вероятность зимнего замерзания.