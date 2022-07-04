На Темзе появился остров из влажных салфеток

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4 июля 2022, 13:20

Фото: Соцсети

Остров из «влажных салфеток» размером примерно с два теннисных корта образовался на Темзе. В результате река, протекающая через Лондон, изменила свое русло, пишет «Еadaily».

Большинство видов салфеток производится с добавление пластика, а значит засоряется не только Темза, но и вся водная экосистема. Так что «чистоплотным» англичанам порекомендовали прекратить их использование.

Член парламента от Лейбористской партии Флер Андерсон подчеркивает, что при смывании в канализацию влажные салфетки не распадаются, а вместо этого попадают в Темзу, вторую по длине реку Англии.

«Там есть остров размером с два теннисных корта, я была и стояла на нем — это недалеко от моста Хаммерсмит на Темзе (Западный Лондон), остров имеет глубину в метр или больше в местах, где только влажные салфетки. Это фактически изменило течение Темзы», — заявила Андерсон в ходе заседания по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельских дел в Палате общин.

В Англии сейчас ведется государственное расследование, недавно было обнаружено, что шесть из девяти компаний Британии сбрасывают неочищенную канализационную воду в реки Англии.