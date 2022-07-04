Экологические итоги недели: Евросоюз решил съесть всех медуз в Средиземном море; лесные пожары в РФ превысили показатели за 20 лет

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

4 июля 2022, 07:54 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Уходящая неделя ознаменовала себя природными катаклизмами и рекордными летними температурами. Изменение климата влияет на экстремальные погодные явления во всем мире. Так в Европе, например в Италии, Испании, Франции столбики температур зашкаливает. В США продолжается засуха, гибнет скот, горят посевы. Озеро Мид находится на грани пересыхания, что может сделать часть юго-запада США непригодной для жизни, мелеют реки. В Японии объявили о самом раннем окончании сезона дождей, сопровождающегося жарой. Тем временем, сильнейшее за 100 лет наводнение накрыло Индию, Бангладеш и Китай.

Но не только погода беспокоит Евросоюз, помимо наплыва мигрантов наблюдается взрывное вторжение медуз в Средиземном море. По мнению некоторых ученых, превращение медуз в деликатес является одним из наиболее эффективных способов борьбы с этими морскими обитателями. Вместо того чтобы бороться с загрязнением моря и восстанавливать морские экосистемы, вышла средиземноморская кулинарная книга, наполненная рецептами того, что назвали европейской медузой.

Целые лаборатории и команды шеф-поваров со звездами Мишлен по всему миру работают над тем, чтобы поместить супы из медуз, макароны и салаты в меню ресторанов по всей Европе, превращая их в блюда, за которые люди будут платить. Уже освоены и опробованы некоторые блюда, такие как медузы с икрой, медузы и каракатицы тальятелле, средиземноморский суп из медуз, медузы с лапшой и кунжутным соусом, салат из медуз, жареные медузы и другие. Континент всерьез планирует вскоре стать экспортером медуз в качестве пищи. Медузы существуют уже 700 миллионов лет и появились задолго до людей и всех других позвоночных. Им удалось пережить даже динозавров на 60 миллионов лет. Теперь, когда ими заинтересовались люди, судьбе медуз угрожает опасность.

В России в этом году площадь, пройденная огнем, значительно превышает средние показатели за последние 20 лет (3,3 млн га), хотя пожароопасный сезон не пройден и сейчас находится только на своем пике. По данным мониторинга Рослесхоза, с начала 2022 года сгорело более 5,9 млн га леса. По разным оценкам экспертов, площадь огня еще не достигла рекорда 2021 года, тогда выгорело почти 19 млн га. Но основная (вторая) волна пожаров приходится на начало августа.

Напоминаем, в 2018 году пожары охватили 15,4 млн га, в 2019 и 2020 годах — более 16,5 млн га. Тенденция последних лет показывает, что горят всё большие площади природных территорий.

Электромобильный бум в США начинает показывать недостатки этого вида транспорта. В погоне за «зеленой» повесткой, риски начиная от добычи лития до создания подзарядок ушли на второй план и уже для некоторых семей оборачиваются трагедиями. Электромобили стали обходиться американцам слишком дорого, вызывая пожары в домах. С увеличением количества этого вида транспорта, встала необходимость их постоянной подзарядки и как выяснилось, не все зарядные устройства справляются с этим вызывая пожары в квартирах и частных домах.

В отчете CNBC, в котором цитируется исследование автостраховщика Autoinsurance EZ, говорится, что гибридные электромобили имеют 3,4-процентный шанс воспламениться, в том же отчете добавлено, что электромобили, использующие литий-ионные батареи, горят сильнее и быстрее, при воспламенении. Такие пожары требуют больше воды для тушения. Пример одного из таких пожаров от подзарядки Tesla EV, который случился в Хьюстоне еще в апреле 2022 года, занял у пожарных более четырех часов и 30 000 галлонов воды, прежде чем они, наконец, потушили его.

Кроме того, пожары, вызванные литий-ионными батареями, могут возобновиться через несколько часов или даже дней после того, как они были первоначально потушены, что ставит под угрозу частный сектор, авторемонтные мастерские и другие учреждения, использующие данный вид транспорта.

Легковоспламеняющийся жидкий электролит в сочетании с электродами, расположенными близко друг к другу, увеличивает вероятность короткого замыкания. Эти факты об электромобилях должны быть озвучены и учтены, поскольку все транспортные средства имеют риски и могут быть смертельными.