В США, на озере Тахо отказались от ежегодного фейерверка на день независимости 4 июля

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2 июля 2022, 14:30

Фото: www.stockvault.net

Пиротехнические салюты представляют повышенный риск пожара во время сильной засухи и причиняют страдания диким животным. Северный берег озера Тахо нарушит традиции и заменит празднование фейерверков четвертого июля красочным световым шоу из дронов, пишет «Тhe guardian».

Двести дронов будут скользить по ночному небу, создавая формы и раскачиваясь под музыку. Световое шоу будет достаточным зрелищем, чтобы удовлетворить толпу зрителей специально ежегодно приезжающих, чтобы полюбоваться шоу в честь праздника.

Пиротехника всегда представляла серьезную пожарную опасность США, даже до того, как условия на американском западе усилились на фоне чрезвычайной климатической ситуации. По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты, ежегодно насчитывается 18 500 пожаров из-за пиротехнических средств.

С повышением температуры, стимулирующей аридификацию, которая превращает растительность в трут (легковоспламеняющийся от искр), ежегодное времяпрепровождение стало еще более опасным.

В прошлом году, когда регион оказался в экстремальной жаре, более 150 пожарных и ученых – климатологов, заставили жителей по всему западу отказаться от фейерверков.

«Мы серьезно обеспокоены тем, что люди могут случайно разжечь пожары — от фейерверков и других видов деятельности — добавив возгорания к этой комбинации исторической засухи, жары и сухой растительности», — написали они в публичном письме. «Это будет иметь решающее значение для безопасного праздника Дня независимости, хорошей практики для остальной части пожароопасного сезона и одного из способов, которым мы можем адаптироваться, чтобы более безопасно жить во все более легковоспламеняющихся ландшафтах».

В дополнение к риску пожара, который они представляют, праздничные взрывы наносят другой вред окружающей среде, вызывая загрязнение воздуха и воды и причиняя страдания животным и чувствительным сообществам. После вынужденных отмен ежегодных торжеств, вызванных кризисом Covid, руководство региона пришло к выводу, что сейчас хорошее время, чтобы попробовать что-то новое.

В прошлом году в Лас-Вегасе всплеск звонков 911 четвертого июля обрушил систему города. Примерно 100 травяных пожаров вспыхнули в районе залива в 2020 году в День независимости, а также 135 пожаров во Фресно и 400 в Лос-Анджелесе и его окрестностях.

По мере того, как климат нагревается, а ландшафты высыхают на западе США, подобные изменения могут стать более постоянными, поскольку города и поселки пытаются адаптироваться к растущим рискам. Жаркие летние и осенние месяцы, которые ждут американцев впереди, уже предсказывают мрачные прогнозы, чтобы возгорания превратились в ад.