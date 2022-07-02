ВОЗ: Оспа обезьян пока не является глобальной чрезвычайной ситуацией

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2 июля 2022, 12:58

Фото: Соцсети

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила не объявлять оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Правда с небольшой оговоркой, что это может изменится в будущем, пишет «Тhe conversation».

Тем не менее, Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что он «глубоко обеспокоен» развивающейся угрозой оспы обезьян, которая, по его словам, достигла более 50 стран. На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 4 100 подтвержденных случаев заболевания, в том числе, 13 в Австралии.

Оспа обезьян представляет собой большой ДНК-вирус, принадлежащий к семейству ортопоксвирусов. В отличие от родственного вируса оспы, который поражал только людей, вирус оспы обезьян встречается у грызунов и других животных в некоторых частях Африки.

Ортопоксвирусы являются стабильными вирусами, которые не сильно мутируют. Однако в вирусе, вызывающем текущую вспышку, были описаны множественные мутации.

В Соединенных Штатах циркулируют, по крайней мере, два отдельных штамма, что предполагает многократную интродукцию в страну.

Оспа обезьян не была описана как инфекция, передающаяся половым путем в прошлом. Однако нынешняя схема передачи необычна.

Это респираторный вирус, поэтому возможна аэрозольная передача. Но исторически большая часть передачи была от животного к человеку. Когда происходила передача между людьми, это обычно включало тесные контакты.

Прошлая вакцинация против оспы обеспечивает 85% защиту от оспы обезьян. Оспа была объявлена искорененной в 1980 году, поэтому большинство программ массовой вакцинации прекратились в 1970-х годах.

Таким образом, мы должны отслеживать во всем мире кластеры лихорадки и сыпи, а также ошибочные диагнозы, такие как ветряная оспа, болезнь ног и рта, простой герпес или другие заболевания с сыпью, считают в ВОЗ.