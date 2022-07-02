Бразилия установила новый шестимесячный рекорд обезлесения Амазонки

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2 июля 2022, 11:56

Фото: Соцсети

Национальное космическое агентство INPE сообщает, что вырубка лесов бразильской Амазонки достигла рекордного уровня в первой половине 2022 года.

Крупнейший в мире тропический лес потерял 3 750 квадратных километров джунглей с начала года, что является худшим показателем за этот период с момента начала ведения учета в 2016 году, пишет «phys.org».

Предыдущий худший показатель в 3 605 квадратных километров был установлен в прошлом году. Новая цифра даже не включает последние шесть дней июня.

В этом году был худший июнь за последние 15 лет для лесных пожаров.

Спутники INPE выявили более 2 500 пожаров в Амазонии в прошлом месяце, что является самым большим числом с тех пор, как в июне 2007 года было зарегистрировано более 3 500, и на 11 процентов больше, чем в июне 2021 года.

С начала года было зарегистрировано более 7 500 пожаров, еще на 17 процентов больше, чем в 2021 году, и это худшие цифры с 2010 года.

Экологи также добавляют к этому государственную политику допускающую безнаказанность золотоискателей, фермеров и лесозаготовителей, причастных к незаконной вырубке лесов.