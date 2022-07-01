Второй год подряд, в Анапе сообщают о нашествии божьих коровок

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1 июля 2022, 18:47 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Относительно безобидные жучки, которые защищают нас от тли и других неприятных для человека мелких насекомых, вдруг из «божьих коровок, приносящих нам хлеб» или по-научному (кокцинеллииды / Coccinellidae) превратились в злых и агрессивных особей, по словам туристов нападающих на человека.

По одной из версий, сотни тысяч божьих коровок, мигрирующих в поисках кормовой базы, не смогли пролететь через Тузловские лиманы из-за сильных ливней и поселились на песчаной отмелях и степных участках. По другой версии, эти жучки могли быть завезены к нам вместе с посадочным материалом, кстати одна гипотеза не исключают другую.

Хочу отметить, что в 2019 году в США, Национальная метеорологическая служба (NWS) США зафиксировала скопление (нашествие) божьих коровок в небе площадью 80 на 80 миль или 49,7 километра. Однако скопление насекомых было разреженное. Самая сконцентрированная группа божьих коровок составляла примерно 6,2 километра в ширину.

Похоже, что здесь нужен комментарий специалиста, поскольку миграция этих насекомых не прекращается, а ареал обитания меняется или расширяется.

На сегодняшний день известно более четырех тысяч видов божьих коровок, которые объединены в 360 родов и распространены практически во всех частях света.

В наших широтах, эксперты Сочинского нацпарка объясняют, что это относительно новый для этих мест азиатский вид и потому даёт вспышкообразный рост численности, сообщают РИА Новости.

«Это не наш вид, это вид, который был зафиксирован в Сочи в 2012 году, а до этого в Европе в 2001-м. Это вид азиатский, называется он «арлекин», еще его называют «гармония». По всей видимости, в 2012 году этот жук попал к нам на юг вместе с посадочным материалом, как многие другие виды. И как все инвазивные виды, инвайдеры, он даёт вот такую вспышкообразную численность», - сказал заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев.

По словам специалистов, эти божьи коровки могут быть в некоторой степени опасны для аллергиков, но в целом большой угрозы растениям и здоровью человека не несут.

Их опасность в том, что они вытесняют местных насекомых - эндемиков, поскольку питаются теми же кормами.

Это не первая грустная история, о том, как инвазивные виды вытесняют или на просто уничтожают целые экосистемы. За примером далеко ходить не надо, при подготовке к олимпийским играм в Сочи 2014 года, из-за спешки, не учли много факторов и прежде всего необходимость карантина. В результате была завезена бабочка «огневка», перевезенная человеком в новую среду обитания, которая убила весь самшитовый лес в Краснодарском крае и на Кавказе.

Если сначала она ела самшит только в Сочи, то сейчас перекинулась на территорию Абхазии, Грузии и доедает леса по всему Кавказскому хребту.

В России до недавнего времени встречался лишь один вид самшита — колхидский. Он успешно пережил ледниковый период 1,8 млн лет назад и беззаботно произрастал на Черноморском побережье Краснодарского края и Кавказа в ущельях и долинах рек, но спешка перед сочинской Олимпиадой практически привела к гибели этого уникального леса.

Похвастаться самшитовыми рощами могли также Абхазия, Грузия, Азербайджан и Турция. Тысячелетиями теплые влажные леса самшита регулировали климат и скрепляли камнями почву каменистых ущелий Кавказа от оползней.

Пока трудно сказать, но по времени распространения, очень похоже, что новый вид «коровок» был завезен примерно в тоже время, но оставим выводы для ученых. Ясно одно, что человек меняет экосистемы и, судя по всему, ускоряет или меняет эволюционные процессы из-за своей подвижности.