Площадь лесных пожаров в России превысила средние показатели за 20 лет

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

1 июля 2022, 15:00

Фото: Соцсети

В России в этом году площадь, пройденная огнем, значительно превышает средние показатели за последние 20 лет (3,3 млн га), хотя пожароопасный сезон не пройден и сейчас находится только на своем пике. Об этом сообщают «Известия».

По данным мониторинга Рослесхоза, с начала 2022 года сгорело более 5,9 млн га леса. По разным оценкам экспертов, площадь огня еще не достигла рекорда 2021 года, тогда выгорело почти 19 млн га. Но основная (вторая) волна пожаров приходится на начало августа.

Для борьбы с всё возрастающим числом возгораний правительство в этом году направило в регионы 14 млрд рублей.

Напоминаем, в 2018 году пожары охватили 15,4 млн га, в 2019 и 2020 годах — более 16,5 млн га. Тенденция последних лет показывает, что горят всё большие площади природных территорий.

К сожалению, квалифицированных работников в области охраны леса не хватает, что снижает качество и оперативность реагирования на любые нарушения в этой сфере. Требуется и научное укрепление лесной отрасли, нужна поддержка в виде создания дополнительных лесных научных центров. Это важно в том числе и в контексте климатических изменений, отметил председатель подкомитета по охране озера Байкал комитета Госдумы по экологии Николай Будуев.