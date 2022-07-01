Река Миасс в Челябинске покрылась зеленой жижей

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

1 июля 2022, 14:05

Фото: Соцсети

Жители Челябинска выкладывают в сеть фотографии с набережной реки Миасс, которая покрылась непонятной зеленой субстанцией, сообщает сетевое издание «74.ru».

Особенно удивляет местных Челябинцев, то, что в этом году на оздоровление и очистку реки было выделено 4,8 миллиона рублей.

В Минэкологии уточнили, что работы будут проводиться на участке реки Миасс от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС (от моста на проспекте Победы до моста по улице Новомеханическая), включая пруды Коммунар и ЧГРЭС, а также на территории, прилегающей к реке Миасс в черте Челябинска.

И все-таки вопросы у Челябинцев остались, ведь уже середина лета, деньги выделены, когда начнутся работы? Тем более что тендер на очистку состоялся, почему река в таком болезненном состоянии и когда ей уже можно будет не сочувствовать, а любоваться, прогуливаясь по набережной в центре города.