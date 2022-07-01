Лесные пожары, возможно, вызвали коллапс экосистемы во время худшего массового вымирания Земли

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

1 июля 2022, 10:40

Фото: www.stockvault.net

Исследователи из Университетского колледжа Корка (UCC) и Шведского музея естественной истории изучили окончательное пермское массовое вымирание (252 миллиона лет назад), которое уничтожило почти все виды на Земле, а целые экосистемы рухнули, пишет «Рhys.org».

Исследователи обнаружили резкий всплеск активности лесных пожаров от этого самого разрушительного из массовых вымираний. Чему способствовали быстрые выбросы от вулканов, экстремальное потепление и высыхание привели к лесным пожарам в обширных регионах, которые ранее были постоянно влажными.

Изучая записи об ископаемых растениях и древесном угле бассейнов Сиднея и Боуэна в восточной Австралии и Антарктиде (ледник Ламберт Грабен), исследователи обнаружили, что водно-болотные угодья регулярно нарушаются пожарами, ведущими к вымиранию.

В ответ на это растения развили ряд механизмов борьбы с пожарами. Тем не менее, серьезное изменение климата и пик пожарной активности во время вымирания, похоже, подтолкнули даже эти адаптированные к пожарам растения к переломному моменту, от которого вся экосистема не могла оправиться в течение миллионов лет.

«Просеивая записи окаменелостей растений восточной Австралии и Антарктиды, ученые обнаружили большое количество сожженных или углевидных растений в течение позднего пермского периода. От этого высокого базового уровня содержание древесного угля достигло заметного пика прямо на вершине последних пермских угольных пластов, что указывает на значительное, но кратковременное увеличение лесных пожаров.

За этим последовало низкое содержание древесного угля в течение следующих трех миллионов лет раннего триасового периода. Это было конечное пермское выгорание, за которым последовала ранняя триасовая депрессия», — комментирует доктор Крис Мэйс, преподаватель палеонтологии в Университетском колледже Корка (UCC) и ведущий автор исследования.

Исследователи подчеркивают, что в современном мире лесные пожары вызвали шокирующую массовую гибель животных в нескольких регионах по всему миру (например, Калифорния 2018, 2020, Австралия 2019-20годах). В то же время наше потепление глобального климата привело к длительным засухам и увеличению лесных пожаров в типично влажных местах обитания, таких как торфяные леса Индонезии и обширные водно-болотные угодья Пантанала в Южной Америке.

Как показывает летопись окаменелостей, по мнению авторов, без этих регионов улавливания углерода мир может оставаться невыносимо теплым в течение сотен тысячелетий, но этот вопрос ещё явно требует дополнительных исследований (касаемо влияния углерода на климат, а также его антропогенного воздействия - АН).

«Потенциал лесных пожаров как фактора прямого вымирания во время гипертермальных событий, а не симптома климатических изменений, заслуживает дальнейшего изучения…», — комментирует доктор Мэйс.