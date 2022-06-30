Госдума обсудит законопроект по запрету продажи пластика на Байкале

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30 июня 2022, 13:06

Фото: Соцсети

Новый законопроект по запрету продажи пластиковой посуды на Байкале внесен в Госдуму. Запрет может коснуться пластиковой посуды, пакетов и сумок, об этом сообщается на портале «sozd.duma.gov.ru».

Сохранение чистоты Байкала, стоит остро на протяжении многих лет. Территория была признана природоохранной, что защищает сегодняшний Байкал от массового загрязнения, вырубки лесов и несанкционированного строительства. Запрет распространения пластика, очень своевременен, но с точки зрения многих экологов туда необходимо добавить стиральный порошок и другую химию, а также пластиковые бутылки.

Сейчас Минприроды хочет немного снизить нормативы сточных выбросов предприятий в воды Байкала и «байкальских рек», в то время, когда все правозащитники просят их ужесточить.

Конечно, компромисс между туризмом, бизнесом и природоохраной найти трудно, но он необходим для сохранения биоразнообразия и чистоты самого глубокого пресного озера в мире.