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29 июня 2022, 17:45

Фото: www.stockvault.net

Ученые НАСА надеются разгадать фундаментальную загадку об атмосфере Марса. Исследователи пытаются выяснить, почему атмосфера планеты всего на 1% плотнее, чем у Земли, и почему Красная планета раньше имела гораздо более толстую атмосферу. Об этом сообщается на официальном сайте НАСА.

Сейчас давление воздуха настолько низкое, что жидкая вода просто испаряется с поверхности планеты в атмосферу. Но миллиарды лет назад озера и реки покрывали Марс, предполагая, что атмосфера, должна была, быть толще.

Как Марс потерял свою атмосферу с течением времени? Одна из теорий предполагает, что различные механизмы могут заключаться в подъеме воды высоко в атмосферу, где солнечная радиация разбивает эти молекулы воды на водород и кислород (вода состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода). Водород достаточно легкий, чтобы затем он мог дрейфовать в космос.

Как и Земля, Марс имеет облака, состоящие из водяного льда. Но в отличие от Земли, у него также есть облака, состоящие из углекислого газа (например, сухого льда), которые образуются, когда становится достаточно холодно, чтобы марсианская атмосфера замерзла локально. Понимая, где и как появляются эти облака, ученые надеются лучше понять структуру средней атмосферы Марса, которая составляет от 50 до 80 километров в высоту.

«Мы хотим узнать, что вызывает образование облаков, особенно облаков водяного льда, которые могут научить нас, как высоко водяной пар попадает в атмосферу — и в течение каких сезонов», — сказал Марек Слипски, научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии.