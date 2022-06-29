ТАСС: цена за воду для крупных потребителей в России может вырасти до 30%

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29 июня 2022, 17:17

Фото: Соцсети

Росводоресурсы предупредили, что крупным потребителям воды в будущем стоит ожидать повышения стоимости тарифов. По словам главы Федерального агентства водных ресурсов Дмитрия Кириллова, для населения тарифы останутся низкие. Все это входит в стратегию по развитию водосберегающих технологий, сообщает ТАСС.

Вода — это не только бытовой комфорт и продовольствие. Без нее невозможно представить социально-экономическое развитие, где зависимость от водных ресурсов — больше 95%.

Шестая цель устойчивого развития ООН гласит: обеспечение наличия, рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех. И здесь неспроста возникает вопрос количества и состояния. Вододефицитные регионы есть и в мире, и в России.

Но когда сам источник загрязняется, деградирует, то он уже не может выполнять свои функции как среды обитания биоресурсов, так и источника питьевого водоснабжения.

Сейчас в мире наблюдается напряженность, связанная с источниками пресной воды. «Посмотрите, например, проекты, которые планируют в Турции, в большом междуречье Тигра и Евфрата. Непросто идет строительство плотины в Эфиопии: возникают вопросы с точки зрения будущего водообеспечения Египта. Вода принадлежит всем, потому замалчивать решения, влияющие на тех, кто ниже по течению, нельзя. Это дело всех заинтересованных сторон, и компромиссы возможны», считает Дмитрий Кириллов.

Торговля водой в одном ряду с нефтью и газом может стать серьезным испытанием для всего человечества. Любые биржевые скачки отражаются на стоимости товаров внутри страны. Но в отдаленном будущем такое вполне возможно.

Россия всегда уделяла большое внимание водной дипломатии. К слову, в даосизме образ воды символизирует путь в обход препятствий. Ресурс всем одинаково важен для жизни и развития, именно поэтому мы усиливаем и расширяем проекты по оздоровлению озер, рек и речных бассейнов. О том, что нашему государству с количеством водных запасов повезло, мы говорим с точки зрения ответственности, а не тщеславия.