Изменение климата сокращает среду обитания лосося

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29 июня 2022, 11:19

Фото: Соцсети

Лосось, как известно, путешествует на многие километры вверх по течению, чтобы достичь своих родных вод для нереста, но изменение климата сокращает их пункты назначения. Новое исследование раскрывает подробности о том, как места обитания чавычи теряются на Медвежьей долине, верховья реки Салмон в центральном Айдахо, пишет «phys.org».

Дело в том, что более низкие объемы воды и потепление температуры резко сокращают нерестилища и питомники для рыб. Исследователи прогнозируют, что лосось здесь может потерять почти половину своей общей среды обитания в этой реке уже к 2040 году из-за снижения речного стока примерно на 50%.

Даниэле Тонина, ведущий автор нового исследования и профессор экогидравлики в Университете Айдахо, и его коллеги исследовали 14-километровый участок ручья Медвежьей долины, который известен тем, что в нем обитает устойчивая популяция чавычи. С широкой долиной, извилистой главной рекой и уютными боковыми потоками, участок представляет собой идеальную среду обитания лосося на северо-западе Тихого океана.

Команда нанесла на карту каналы и пойму реки, используя своего рода удаленное 3D-лазерное сканирование или LiDAR, для наблюдения за мелководной водной средой. Затем они использовали 60-летние исторические данные о потоке, с 1957 по 2016 год, из датчиков потоков на восьми близлежащих ручьях, чтобы рассчитать тенденции ежегодного летнего стока, критического времени для выживания рыб. Используя три различные гидрологические модели для объединения особенностей реки и прогнозируемого стока до 2090 года, они оценили изменения в среде обитания лосося как в прошлом, так и в ближайшие десятилетия.

За исторический период исследования объем летнего стока снизился на 19%, а замедлился на 17%. Это означает меньшую общую площадь, подходящую для гнезд лосося, и потерю внеканальных убежищ для мальков, поскольку боковые потоки отрезаются от основного канала. По оценкам исследования, около 20% этой критической внеканальной среды обитания уже было потеряно за 60-летний период. Лосось также потерял 23% своей нерестовой среды обитания.

«Это действительно позволило нам понять, как будет меняться окружающая среда при разных сбросах, чего раньше не было. Теперь мы можем сказать, что воздействие будет заключаться в том, что среда обитания становится меньше и фрагментированнее, а это означает, что даже части, которые все еще хорошего качества, могут быть слишком маленькими, чтобы быть полезными», — сказала Тонина. «Тем не менее, это стакан наполовину полный, наполовину пустой результат. По крайней мере, это еще не полная потеря среды обитания».

Лосось предъявляет строгие требования к своим гнездам. Каждая самка может использовать до шести квадратных метров земли русла реки, чтобы отложить икринки; гравий должен быть в самый раз, вода должна быть холодной и стремительной, должны быть спокойные боковые потоки, чтобы мальки росли. И, конечно же, в ручьях должно быть достаточно воды, чтобы лосось смог добраться до своих мест нерестилищ. Каждое требование находится под угрозой.