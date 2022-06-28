Евросоюз решил съесть всех медуз, переполнивших Средиземное море

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28 июня 2022, 11:40

Фото: Соцсети

По мнению некоторых ученых, превращение медуз в деликатес является одним из наиболее эффективных способов борьбы со взрывными вторжениями медуз в Средиземном море, пишет издание «Тimes of malta».

Поскольку виды медуз цветут экспоненциально из-за чрезмерного вылова рыбы и изменения климата, ученые и команда шеф-поваров со звездами Мишлен по всему миру работают над тем, чтобы поместить супы из медуз, макароны и салаты в меню ресторанов по всей Европе, превращая их в блюда, за которые люди будут платить.

Уже освоены и опробованы некоторые блюда, такие как медузы с икрой, медузы и каракатицы тальятелле, средиземноморский суп из медуз, медузы с лапшой и кунжутным соусом, салат из медуз и жареные медузы и другие.

Вместо того, чтобы бороться с загрязнением моря и восстанавливать морские экосистемы, вышла средиземноморская кулинарная книга, наполненная рецептами того, что назвали европейской медузой.

«Я знаю, что это звучит смешно, но она ничем не отличается от других рыб, и вскоре она может попасть в меню некоторых высококлассных ресторанов, а со временем даже в дома наших семей», — сказал исследователь, морской биолог и профессор университета Алан Дейдун.

Теперь, когда Средиземноморье заполняется ими, ЕС через свою программу «Стратегия голубого роста» финансирует исследования преимуществ медуз для людей. Континент вскоре может стать экспортером медуз в качестве пищи.

«В 2015 году группа шеф-поваров прогуливалась по Миланской выставке с блюдами из приготовленных медуз, прося людей попробовать ее, не рассказывая им, что это такое. Около 90 процентов людей понравились и сказали, что они заказали бы его снова, если бы он был в меню ресторана, думая, что это каракатица (siċċ)», — пояснил Дейдун.

«Затем повара повторили эксперимент, но на этот раз они сказали людям, что подают медуз. Половина из них отказалась даже попробовать.

Медузы удивительно простые существа. У них нет крови, мозгов, сердец, и большинство из них даже ничего не видят и не слышат. Они, по сути, состоят из воды и белка, но они существуют уже 700 миллионов лет, задолго до людей и всех других позвоночных. Им удалось пережить даже динозавров на 60 миллионов лет.

Теперь, когда ими заинтересовались люди, судьбе медуз угрожает опасность.