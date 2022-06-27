Экологические итоги недели: ущерб Воронежскому водохранилищу составил 5 млрд руб., поедание лягушачьих лапок - трагедия этого вида

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27 июня 2022, 07:52 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На уходящей неделе стало известно о систематическом загрязнении Воронежского водохранилища, куда ежедневно сливались неочищенные сточные воды. Была обнародована информация о птичьем гриппе, который выкашивает пернатых жителей Северных островов Британии, а также появился доклад защитников природы под названием «смертоносное блюдо», согласно которого из-за непомерного обжорства любителей блюда, известного под названием «ле фэс дё гренуй», безобидные земноводные лягушки - эндемики разных стран оказались на грани исчезновения.



Серьезное загрязнение Воронежского водохранилища в результате сброса сточных вод, без должной отчистки было обнаружено сотрудниками Росприроднадзора. В ходе проверки установлено, что предприятие «Левобережные очистные сооружения» ежедневно осуществляет сброс сточных вод в объеме свыше 60 тыс. кубометров без соответствующей разрешительной документации и со всевозможными нарушениями допустимых нормативов. Расчет загрязнения и ущерба, нанесённый водному объекту, составил 5 млрд 894 млн 510 тыс. 776 рублей.



На минувшей неделе Владимир Путин поручил правительству и регионам «обеспечить сокращение площади лесных пожаров не менее чем на 50% от площади возгораний 2021 года», теперь Минприроды пытается систематизировать и предложить свои варианты видения того, как это можно сделать. Многие экологи считают, что нужна серьезная перестройка лесничества и природоохранного хозяйства, иначе все сокращение мы получим только на бумаге, а в реальности все как горело, так и будет гореть. Эксперты «WWF России» отмечают, что очень похоже, что данные ЕМИСС уже занижены по сравнению с данными космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», которые разнятся примерно в два раза, а это только середина пожароопасного сезона.



А теперь об убийцах лягушек. Как выяснилось из доклада, ссылающегося на данные Евростата, импорт в ЕС лягушачьих лапок угрожает лягушкам в Азии и Восточной Европе полным исчезновением. К примеру, в период с 2010 по 2019 годы ЕС импортировал более 40 тысяч тонн лягушачьих лапок.



Десятилетия чрезмерной эксплуатации популяций лягушек для рынка ЕС имеют драматические последствия: «С тех пор, как Индия и Бангладеш впервые поставили лягушачьи лапки в Европу в 1980-х годах, Индонезия была крупнейшим поставщиком с 1990-х годов. В странах Юго-Восточной Азии, а также в Турции и Албании крупные виды лягушек сокращаются один за другим — все это фатально для сохранения видов. И действует, как эффект домино», — говорит доктор Сандра Альтерр, соучредитель мюнхенской организации Pro Wildlife.



Лягушки играют центральную роль в экосистеме как поедатели насекомых — и там, где лягушки исчезают, растет использование токсичных пестицидов. Поэтому торговля лягушачьими лапками имеет прямые последствия не только для самих лягушек, но и для сохранения природы. Кроме того, существуют жестокие методы убийства: «У большинства лягушек бедра отрублены топором или ножницами — без анестезии. Верхняя половина выкидывается умирать, а с ног снимают кожу и замораживают на экспорт», — сообщает Altherr.



В последнее время береговая линия Оркнейских островов, обычно такая умиротворенная и успокаивающая, вызывает всё больше беспокойства. Трупы морских птиц Северных островов усеяли восточное побережье Британии. Птичий грипп просто выкашивает пернатых жителей северной части архипелага. Одна и та же история наблюдается по всему побережью, затрагивающая сразу многие виды. В прошлом году это были гуси. В этом году: ганнеты, гильемоты, большие поморники и многие другие виды. Всё может обернуться экологической катастрофой, которая имеет глобальное значение, так как в это время года Шотландия принимает 46% северных ганнетов от всего числа в мире и 60% от мирового количества больших поморников.



Есть ужасающие кадры из знаменитых колоний ганнетов в Германессе на Шетландских островах, где в водах было зарегистрировано более 1000 мертвых птиц, а Басс-Рок у Восточного Лотиана - крупнейшей колонии в мире наблюдается полное опустошение.



Птицы лежат на полках скал и висят застрявшие в трещинах, в то время как их близкие соседи продолжают кормить и оперять своих птенцов среди трупов. Это ежегодное собрание, где птицы кормятся и оперяют своих детенышей коллективно и в непосредственной близости друг от друга в больших колониях. Такая скученность пернатых становится причиной массового распространения инфекции. Истинные потери в этих отдаленных колониях, где птицы плотно сбиваются вместе, еще не полностью известны, орнитологи будут внимательно следить за ситуацией.