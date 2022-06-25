Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

В Советском округе Омска превышены ПДК аммиака, сероводорода и фенола

, 14:39

В Советском округе Омска превышены ПДК аммиака, сероводорода и фенола
Фото: Соцсети

Минприроды Омска сообщает о превышении концентраций аммиака, сероводорода и фенола. Повышенное содержание было зафиксировано эколабораторией в Советском округе, сообщает ТАСС.

На резкий сильный химический запах стали жаловаться местные жители накануне вечером, после чего был организован выезд передвижной эколаборатории в Советский округ.

Так, на улице Комбинатская зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации аммиака (1,25 ПДК), а на улице Доковской обнаружили превышение по сероводороду (1,5 ПДК) и фенолу (2,6 ПДК). Информация направлена в надзорные органы для принятия мер реагирования. «На автоматизированных постах наблюдений превышений предельно допустимой концентрации по измеряемым показателям не зафиксировано», —сообщили в Минприроды.

Жители Омска с начала июня почти ежедневно жалуются в вечернее и ночное время на химический запах и запах гари. Ситуацию усугубляет безветренная погода.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Китай поддержит Афганистан после землетрясения, направив гуманитарную помощь на сумму 7,5 миллионов долларов

Правительство Китая приняло решение направить пострадавшему от сильного землетрясения Афганистану гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов юаней, в том числе палатки, одеяла, раскладушки и другие предметы первой необходимости, в которых экстренно нуждаются пострадавшие от стихийного бедствия люди. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Политика