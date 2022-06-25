В Советском округе Омска превышены ПДК аммиака, сероводорода и фенола

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25 июня 2022, 14:39

Фото: Соцсети

Минприроды Омска сообщает о превышении концентраций аммиака, сероводорода и фенола. Повышенное содержание было зафиксировано эколабораторией в Советском округе, сообщает ТАСС.

На резкий сильный химический запах стали жаловаться местные жители накануне вечером, после чего был организован выезд передвижной эколаборатории в Советский округ.

Так, на улице Комбинатская зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации аммиака (1,25 ПДК), а на улице Доковской обнаружили превышение по сероводороду (1,5 ПДК) и фенолу (2,6 ПДК). Информация направлена в надзорные органы для принятия мер реагирования. «На автоматизированных постах наблюдений превышений предельно допустимой концентрации по измеряемым показателям не зафиксировано», —сообщили в Минприроды.

Жители Омска с начала июня почти ежедневно жалуются в вечернее и ночное время на химический запах и запах гари. Ситуацию усугубляет безветренная погода.