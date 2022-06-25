Птичий грипп выкашивает пернатых жителей Северных островов

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25 июня 2022, 13:37

Фото: Брайан Д. Андерсон/Рекс/Shutterstock, theguardian.com

В последнее время береговая линия Оркнейских островов, обычно такая умиротворенная и успокаивающая, вызывает всё больше беспокойства. Трупы морских птиц Северных островов лежат вверх по восточному побережью Британии, пишет «Тhe guardian».

Одна и та же история наблюдается по всему побережью, затрагивающая сразу многие виды. В прошлом году это были гуси. В этом году: ганнеты, гильемоты, большие поморники и многие другие виды. Это может обернуться экологической катастрофой, и она имеет глобальное значение, так как в это время года Шотландия принимает 46% северных ганнетов в мире и 60% всех больших поморников.

Есть ужасающие кадры из знаменитых колоний ганнетов в Германессе на Шетландских островах, где в водах было зарегистрировано более 1000 мертвых птиц, а Басс-Рок у Восточного Лотиана - крупнейшей такой колонии в мире - показывают сцены опустошения.

Птицы соскальзывают со своих скалистых жердочек, лежат и весят в скалах, в то время как их близкие соседи продолжают кормить и оперять своих птенцов среди трупов. Это ежегодное собрание, где птицы кормятся и оперяют своих детенышей коллективно и в непосредственной близости друг от друга в больших колониях, очень опасно для массового распространения инфекции.

Истинные потери в этих отдаленных колониях, где птицы плотно сбиваются вместе, еще не полностью известны, орнитологи будут внимательно следить за ситуацией.