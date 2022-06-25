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25 июня 2022, 12:43

Фото: Соцсети

По данным ГУ МЧС по Забайкальскому краю, в регионе паводками подтоплено 45 приусадебных участков, частично разрушено четыре моста и подтоплено 5 участков автодорог. Эвакуировано 126 человек, среди них 26 детей, сообщает ИД «Коммерсант».

Причиной паводков стали обильные дожди, которые прошли на территории 19 и 20 июня.

«В некоторых районах, в частности в Акшинском и Оловяннинском, сумма осадков за два дня превысила месячную норму», — уточнили в региональном Гидрометцентре.

Ситуация осложнилась подъемов сразу нескольких рек в пяти районах: Балейском, Оловяннинском, Сретенском, Могочинском и Шелопугинском. В Балейском районе размыло участки региональных дорог Нерчинск—Шоноктуй и Шелопугино—Балей, они стали непроезжими для легкового транспорта. В Сретенском районе река Кара смыла два моста, ведущих к поселку Усть-Карск, отрезав его от сообщения с остальной территорией района, власти, в связи с этим объявили режим ЧС. В Могочинском районе были повреждены два моста через реку Нижнее Олонгро и подмыта дамба.

В забайкальском Гидрометцентре прогнозируют в ближайшие два дня рост уровней воды на реках Амур, Шилка, Куэнга, Унда, Чара, Витим и Олекма. При этом на реках Шилка, Витим, Унда ожидается превышение пойменных отметок.

Напоминаем, что в Забайкалье во время паводка 2021 года пострадала дорожная инфраструктура в 14 районах, нанесен ущерб 132 км дорог и 80 мостам, в прошлом году восстановлено 69,5 км дорог регионального и местного значения, а также 44 моста. Восстановление оставшихся объектов поврежденных и разрушенных водной стихией запланированы на вторую половину 2022 года.