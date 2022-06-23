Новая Зеландия обдумывает налогообложение фермеров за метеоризм их животных

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23 июня 2022, 17:10

Фото: www.stockvault.net

Новая Зеландия, пытается решить воображаемую проблему, называемую изменением климата, а точнее сокращение выбросов метана из животноводческих ферм. В настоящее время они предлагают взимать плату с фермеров за отрыжки и метеоризм животных таких как коровы и овцы, пишет «Сlimate.news».

Прогрессивная и экологически чистая страна, новозеландские овцы и крупный рогатый скот превосходят людей по численности. Местные власти говорят, что эти сельскохозяйственные животные вносят свой вклад в изменение климата различными способами, такими как выпас на земле, которая была вырублена от деревьев, чтобы освободить место для них, и употребление зерна, посаженного на том, что когда-то было лесами.

Эти животные также, как известно, создают выбросы в виде мощного парникового газа, называемого метаном. Метан высвобождается в качестве побочного продукта их пищеварения - или через их отрыжку или через метеоризм. Поскольку они являются частью системы продажи торгуемых кредитов на выбросы газов, правительство Новой Зеландии хочет потребовать от владельцев ранчо покупать кредиты на метан, который производит их скот.

Министр по вопросам изменения климата Новой Зеландии Джеймс Шоу сказал: «Нет никаких сомнений в том, что нам нужно сократить количество метана, которое мы выбрасываем в атмосферу, и эффективная система ценообразования на выбросы для сельского хозяйства будет играть ключевую роль в том, как мы этого достигнем».

Владельцы ранчо в Новой Зеландии содержат около 10 миллионов голов крупного рогатого скота и около 26 миллионов овец. В то время как последние животные используются для производства шерсти, коров используют не только для производства мяса и мясных продуктов, но и для молочных продуктов.

Предлагаемый закон означает, что фермеры должны будут платить за выбросы газа от своего скота с 2025 года. Тем не менее план также предусматривает стимулы для фермеров по сокращению выбросов, таких как кормление их скота специальной диетой, которая позволяет избежать создания парниковых газов, таких как морские водоросли вместо типичной травы или зерна. Они также могут компенсировать выбросы, посадив деревья.

Всемирный экономический форум и другие глобалистские международные организации стремятся спроектировать «великую перезагрузку», которая представляет собой мировое правительство, основанное на климатической истерии и социальном контроле, которое хочет удержать граждан от употребления мяса и вместо этого потреблять лабораторную пищу и насекомых.

ВЭФ уже похвалил поедание насекомых как альтернативу пище ради планеты. По их словам, бактерии «богаты белком, здоровыми жирами и витаминами и могут быть выращены в масштабе с минимальным следом».