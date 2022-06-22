При ремонте дороги в Улан-Удэ загубили около сотни деревьев

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22 июня 2022, 13:55

Фото: www.stockvault.net

Экоцид хвойной аллеи произошел в Улан-Удэ при ремонте проезжей дороги. Подрядчик попросту перерубил корневые системы около сотни деревьев парка Орешкова, фактически загубив аллею, сообщает «МК Улан-Удэ».

В ходе ремонтных работ было загублена 61 лиственница, пять сосен и тополь. Суммарный ущерб зеленым насаждениям составил свыше 820,6 тысяч рублей, материалы будут переданы в полицию, сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела.

Все перерубленные корни деревьев, были тщательно засыпаны землей вперемешку со строительными отходами. Конечно, ремонт дорог необходим, но явно не такой ценой. И самое печальное, что это встречается повсеместно.