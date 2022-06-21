Ученые, занимающиеся сохранением биоразнообразия, по-прежнему ориентированы на человека

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

21 июня 2022, 17:55

Фото: Соцсети

Ускоряющаяся потеря разных видов по всему земному шару настолько обширна, что многие эксперты теперь называют ее шестым массовым вымиранием.

Это в значительной степени обусловлено беспрецедентной потерей жизненно важных экосистем, таких как леса и водно-болотные угодья, что является результатом социальных и экономических систем, ориентированных на постоянный рост человека, пишет «Тhe conversation».

Последняя Конференция ООН по биоразнообразию COP15, вторая сессия которой должна состояться в октябре 2022 года, направлена на реализацию амбициозных мер по пресечению утраты биоразнообразия. Конечной целью является установление гармонии между человеком и природой к 2050 году.

Тем не менее, ключевые игроки, такие как группа ученых-экологов, которая готовит доклады о биоразнообразии для ООН, продолжают уделять приоритетное внимание благополучию человека превыше всего. Эта приоритизация может проистекать из антропоцентрической культуры, которая обычно считает людей отделенными от других видов и представляющими большую ценность, чем другие виды.

Антропоцентризм приводит к рассмотрению других видов и природы как объектов и ресурсов для человеческих целей. Это предположение все еще лежит в основе того, как многие люди подходят к сохранению видов и биоразнообразию.

В области природопользования и рационального использования ресурсов концепции «природных ресурсов» и «экосистемных услуг» отражают преобладающий антропоцентрический подход к оценке природной ценности, особенно на основе экономического анализа затрат и выгод.

КС15 будет частично проинформирована о работе Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МНППБЭУ), эквивалентной ученым-экологам группы климатологов МГЭИК. Самая последняя Глобальная оценка биоразнообразия и экосистемных услуг МНППБЭУ, опубликованная в 2019 году, продвигает термин «вклад природы в жизнь людей» в качестве более инклюзивной основы для захвата природных ценностей, выходящей за рамки простых экономических показателей.

Заявленная цель состоит в том, чтобы подчеркнуть, что природа и другие виды являются «не просто товарами», и подчеркнуть диапазон вклада природы, как материального, так и нематериального, в «качество жизни людей».

Нечеловеческие виды по-прежнему ценятся только инструментально, с точки зрения того, что они могут предоставить нам.

Отношения между людьми и природными существами по-прежнему сосредоточены вокруг предполагаемой полезности других видов для того, чтобы помочь людям жить «хорошей жизнью». Нет явного посыла на хорошую жизнь наших земных родственников, на то, что им может понадобиться для процветания.

Если мы продолжим ценить природу и другие виды, основываясь только на том, что они могут нам дать, мы не сможем радикально изменить наши отношения с ними. Их жизнь бесценна, и их потери не могут быть количественно оценены или восстановлены. В конце концов, вымирание — это навсегда. Их растущее отсутствие не просто угрожает нашему существованию – оно представляет собой серьезный этический недостаток.

По мере приближения заключительной сессии COP15 крайне важно признать, что адекватное реагирование на кризис биоразнообразия требует фундаментального сдвига в наших ценностях, в котором мы рассматриваем другие виды как родственников, а все разнообразные экологические системы Земли как неотъемлемую ценность.