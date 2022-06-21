В Кировской области борщевиком заросло 218 тыс. га земли

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21 июня 2022, 13:01

Фото: https://medictionary.ru/borshhevik-sosnovskogo/

От граждан Кировской области стала поступать масса жалоб на зарастание земель борщевиком. В связи с этим, местные власти планируют направить дополнительных 32 млн на борьбу с этим сорным растением, сообщает ТАСС.

По данным министерства, всего в регионе борщевиком заросло 218 тыс. га земли. Врио губернатора региона Александр Соколов поручил изучить успешный опыт борьбы с борщевиком в других регионах, чтобы применить это в будущем.

Борщевик Сосновского уже достиг Арктики и продолжает захватывать новые территории. Этот куст производит около 20 000 семян, которые демонстрируют исключительную живучесть и способность к скоростному прорастанию. К лету 2021 года он проник в Немало-Ненецкий автономный округ. Научный центр изучения Арктики забил тревогу, посчитав, что этот факт является серьёзной угрозой экосистеме заполярья и приполярья.