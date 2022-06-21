ООН: «Сюрприз» ранней жары в Европе, предвестник грядущих засух

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21 июня 2022, 12:03

Фото: Соцсети

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), интенсивная тепловая волна пробилась из Северной Африки. Агентство ООН объяснило, что атлантическая система низкого давления между Азорскими островами и Мадейрой подпитывает теплый фронт, подталкивая его к Западной Европе.

И хотя сейчас только середина июня, температура в некоторых частях Испании и Франции, в среднем - более чем на 10 градусов по Цельсию выше для этого времени года.

Во Франции всплеск жары следует за самым теплым и сухим маем в истории страны, и национальное метеорологическое агентство страны заявило, что это самая ранняя тепловая волна с 1947 года.

В Испании температура превысила 40 градусов по Цельсию - в некоторых частях страны в конце прошлой недели, а в провинции Толедо в последние дни было еще жарче.

Что еще хуже, испанцы также переживают сахарское облако пыли, которое усугубило стресс для здоровья и окружающей среды, заявила ВМО, отметив, что в Португалии был зафиксирован самый теплый май с 1931 года.

В Швейцарии, где максимальные температуры были значительно выше 30 градусов по Цельсию, национальная метеорологическая служба опубликовала результаты, показывающие, что разница температур между городами и сельской местностью составила целых шесть градусов по Цельсию.

Предупреждения о засухе являются дополнительной проблемой в большей части Западной Европы, поскольку в ближайшие дни в Европе не прогнозируется значительных осадков, за исключением отдельных гроз.

Большие районы от юго-восточной части Центральной Европы до северо-западного Черного моря также страдают от засухи.

В службе ВМО, добавили, что в США большая часть западной части страны сталкивается засухой третий год подряд, с опасениями растущий нехватки воды, особенно в приближении к летнему сезону.

Два крупнейших водохранилища в США, озеро Мид и озеро Пауэлл в Аризоне, в настоящее время находятся на самых низких уровнях с тех пор, как они были заполнены: оба имеют чуть менее 30 процентов емкости, согласно US Drought Monitor.