Ученые сформировали научную программу экспедиции «Северный полюс-41»

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20 июня 2022, 17:29

Фото: Соцсети

Научную программу экспедиции сформировали специалисты ассоциации и Росгидромета. Экспедиция отправится в Арктику на ледостойкой платформе «Северный полюс», — сообщают РИА Новости.

Основной целью экспедиции станет изучение «атмосфера — ледяной покров — океан» в высоких широтах Северного Ледовитого океана в годовом цикле. В задачу специалистов будет входить описание закономерностей и поиск, и изучение причин изменений, происходящих в Арктической зоне.

По данным Росгидромета в России потепление климата за последнее десятилетие происходило быстрее чем по всему Земному шару– на 0,45ºС за 10 лет. Но Арктика является ключевой областью планетарного изменения климата, где скорость потепления почти в два раза выше.

По информации ААНИИ, в ходе экспедиции ученые проведут атмосферные, биологические, геофизические, океанографические, ледовые исследования.

Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс" обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить завершение работ по строительству и вводу в эксплуатацию ЛСП «Северный полюс» до 1 июля. Старт экспедиции «Северный полюс-41» запланирован на сентябрь.