Потепление климата приводит к исчезновению ледников в горах, что сказывается на сельском хозяйстве

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19 июня 2022, 19:24 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: www.stockvault.net

ООН бьёт тревогу из-за глобального потепления климата, что ведёт к образованию новых территорий с жарким и сухим климатом. По данным этой международной организации ежегодно возникает более 12 млн га опустыненных земель, а от засухи страдают около 55 млн человек. В странах Центральной Азии и Ближнего Востока увеличилось количество пылевых бурь. Опустынивание затронуло некоторые регионы России. Это касается Калмыкии, отдельных районов Поволжья, Дона и Северного Кавказа. Непосредственное влияние на многие российские территории влияют климатические изменения в Центральной Азии и проблемы связанные с уменьшением ледников в горах Тянь-Шаня, Памира и Северного Кавказа.

Издание Geophysical Research Letters опубликовало статью, посвящённую изменениям климата на планете. В материалах исследований говорится, что во всей Центральной Азии за последние 35 лет заметно повысились среднегодовые значения температуры воздуха. Более того в этом регионе, охватывающим огромные территории от степей северного Казахстана до горных цепей, проходящих по южным границам Таджикистана, Узбекистана и Туркмении, от берегов Каспийского моря до пустыни Гоби, местами пустыни продвинулись на север от их границ 1980 года. Эксперты предрекают дальнейшее расширение пустынь и это будет иметь серьёзные последствия для экологии и жизни человека. Также рассмотрим, как влияет исчезновение ледников Большого Кавказа и Эльбрусского региона на состояние рек питающих обширные территории от Чёрного до Каспийского моря.

Ситуация в Центральной Азии и так непростая, здесь около 65% территорий имеют сухой климат, где выпадает небольшое количеством осадков. По каким-то причинам этим регионом заинтересовалась именно американская наука, как будто у них своих проблем мало. Значительные исследования климата в Центральной Азии (ЦА) проводят американские: Институт Карнеги в Стэнфорде, Университет Небраски и Оксфордский университет (Мелкобритания). Так же заметны потуги китайского Университета Ланьчжоу.

Как бы то ни было, китайский исследователь Цзыхан Хань проанализировав данные о температуре воздуха и осадках в Центральной Азии (ЦА) за период с 1960 по 2020 год и разделил территорию ЦА на 11 климатических зон. Кстати, именно китайцы установили, что пустыни продвинулись за последние 40 с небольшим лет на 100 км на север. Среднегодовая температура в регионе повысилась на 5 град по Цельсию, а основная часть осадков приходится на зиму. Данный факт значительно влияет на производительность сельского хозяйства, особенно на животноводство.

Сегодня учёные с громкими именами собираясь на всевозможные форумы типа -международного круглого стола «Таяние ледников и проблемы водных ресурсов в странах Центральной Азии» способны только констатировать очевидное. На этих форумах порой рассматриваются совершенно нелепые и неосуществимые прожекты. Заставить ледники таять с меньшей интенсивностью человек не может, он не господь Бог. Ещё неясно чем обернётся для регионов создание высокогорных водохранилищ. Но, иногда звучат вполне здравые предложения. Например, требование значительно понизить расход на орошение сельхозугодий воды из рек Амударья и Сырдарья. Правда для этого придётся, что -то делать с людьми, бытие которых зависит от этих сельхозугодий.

Предложение поставок воды из других регионов (вероятно, имеется ввиду Сибирь) уже сейчас смотрятся нереалистичными, поскольку великие сибирские реки и сами мелеют, из-за недостатка осадков и сокращения запасов вод питательной базы их источников. Кстати, настоящие эксперты уже давно предрекали, что истощение водных ресурсов может привести к региональным войнам.

Уже несколько лет на юге России происходит опустынивание и деградация почв и это огромная экологическая проблема. Из калмыцких пустынь ветер начинает разносить пыль вплоть до низовьев Дона Ростовской области. По данным исследования ученых НГТИ, распространение песчаных бурь всё чаще приходится на восток Ставропольского края, Ростовскую область, север Дагестана и заволжскую часть Волгоградской области. Чёрные земли на границе Калмыкии и Астраханской области — это первая в Европе антропогенная пустыня. Причем она постоянно разрастается, занимая площадь уже в 3,5 млн гектаров.

Кстати исчезновение Арала произошло не только из-за увеличения поливных территорий, но и по причине строительства плотин в горах, в первую очередь из-за плотины Нурекской ГЭС. Сейчас это море продолжает мелеть, а ледники в горах Ферганы, Гиссара и Зеравшана (от куда Сырдарья берёт исток) уменьшаются с катастрофической быстротой. Также активно тают ледники Тянь-Шаня и Памира, питающие многие региональные реки и в том числе и Амударью. Исчезая Арал превращается в источник катастроф местного значения, в том числе и пыльных бурь. Этот факт уже можно воспринимать как данность.

Центральная Азия, как и весь остальной мир, должна обратить внимание на изменение климата и постараться быть более приспособленной к нему. Воздействие пыльных бурь выходит за региональные и континентальные границы, так что это не чья-то проблема, это проблема каждого.

Мною было отмечено, что на вышеуказанном форуме выступали именитые учёные. Например, заведующий лабораторией естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета Рустам Ганиев заявил: «По сравнению с предыдущими этапами (за 500 млн. лет) сегодня климат на планете в целом стабилизировался. Тенденция к повышению средней температуры за последние полтора столетия приведет к изменениям привычных форм хозяйствования в различных частях земли. Центральная Азия лишится своих ледников, и она превратится в пустыню. В настоящее время ощущается нехватка водных ресурсов в Узбекистане и Туркменистане, что уже сказывается на сельском хозяйстве. Киргизия и Таджикистан уже получили проблему с выработкой электроэнергии на своих гидроэлектростанциях». А вот ведущие гидрогеологи считают, что переброску воды из сибирских рек в ЦА делать ни в коем случае нельзя, поскольку это создаст проблемы, связанные с нехваткой воды уже в Сибири. Поэтому предложение Рустама Ганиева по «реализации проекта по транспортировке воды из России» можно назвать вредным для речного хозяйства РФ.

Другой эксперт, сотрудник Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра Александр Кокарев из Алма-Аты заявил: «За 65 лет наблюдений в Казахстане зафиксировано сокращение объема горных ледниковых масс на 48%. Средняя скорость уменьшения ледников составляет 0,75%, достигая 0,96% в отдельных случаях. При этом значительное сокращение ледниковой массы за последние десятилетия не повлияло на объем поступающих сточных вод. Однако, при сохранении текущей средней температуры и скорости таяния, в частности, ледники Джунгарского Алатау или полностью исчезнут, или сократятся до четверти своего нынешнего объема в период 2070-2100 года».

Есть проблема, которую можно решить. Необходимо сократить потерю воды при транспортировке, которая, например в Узбекистане, составляет 40-45%. Например, Израиль выработал методы, позволяющие экономить воду и орошать значительные площади как сельскохозяйственного, так и коммунального назначения.

Исследования состояния ледников Кавказа указывают на их уменьшение на 13 куб км льда за последние 20 лет. Ведущий научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН Станислав Кутузов пояснил: «По данным метеостанции Терскол, за второе десятилетие текущего века средняя температура воздуха летом выросла на 0,7 градуса по сравнению с первым десятилетием. Увеличилась солнечная радиация, поскольку стало больше ясных дней, чаще ветра приносят пыль из пустынь. Все это ускоряет таяние ледников». Накопление снежно ледовой массы, по мнению Станислава Кутузова, в этом регионе сейчас в основном происходит зимой. Что в реальности не совсем соответствует истине. Все же в горах до сих пор продолжают идти летние снегопады.

И всё же есть опасность, что Эльбрус, будучи вулканом – проснётся и мягко говоря «сбросит» свой ледовый щит. Но, по мнению тех же учёных, это не вопрос ближайшего и даже отдалённого будущего, поскольку никаких признаков грядущего извержения пока не наблюдается.

Эльбрус изучают с конца XIX века, но точные данные о балансе массы его ледников получили в 1970-х. А, скажем, систематические наблюдения за ледником Гарабаши на южном склоне, куда можно добраться на канатной дороге, проводят лишь с середины 1980-х. Изменения в ледовой поверхности фиксируют со второй половины прошлого века, когда появились методы точной оценки баланса массы, в том числе с использованием спутниковых снимков.