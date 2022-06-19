Пыль от износа шин оказалась в 2 тысячи раз более токсичной, чем автомобильные выхлопы

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19 июня 2022, 15:49

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За каждый километр пробега в воздух попадает больше тонны ультрадисперсных частиц. Они настолько маленькие, что не везде есть приборы, способные их уловить и измерить, сообщает «Тhe guardian».

Частицы шин загрязняют воздух, воду и почву и содержат широкий спектр токсичных органических соединений, включая известные канцерогены, говорят аналитики, предполагая, что загрязнение шин может быстро стать серьезной проблемой для регуляторов.

Загрязнение воздуха вызывает миллионы ранних смертей в год во всем мире. Требование к улучшенным фильтрам означает, что выбросы частиц из выхлопных труб в развитых странах теперь намного ниже в новых автомобилях, а в Европе намного ниже законного предела. Однако увеличение веса автомобилей означает, что шины выбрасывают больше частиц по мере их износа на дороге.

Испытания также показали, что шины производят более 1 трлн ультратонких частиц на каждый пройденный километр, то есть частицы размером менее 23 нанометров. Они также выделяются из выхлопных газов и представляют особую озабоченность для здоровья, поскольку их размер означает, что они могут попадать в органы через кровоток. Частицы ниже 23 нм трудно измерить и в настоящее время они никак не регулируются ни в ЕС, ни в США, ни в России.

«Мы пришли к ошеломляющему количеству материала, выбрасываемого в окружающую среду - 300 000 тонн резины от шин в Великобритании и США, только из автомобилей и фургонов каждый год».

В настоящее время не существует правил в отношении износа шин и мало правил в отношении содержащихся в них химических веществ. В настоящее время Emissions Analytics определила химические вещества, присутствующие в 250 различных типах шин, которые обычно изготавливаются из синтетического каучука, полученного из сырой нефти. «Существуют сотни и сотни химических веществ, многие из которых являются канцерогенными», — говорят исследователи. «Когда вы умножаете его на общие показатели износа, вы получаете некоторые очень ошеломляющие цифры относительно того, что выпускается».

Скорость износа различных марок шин существенно различаются, а содержание токсичных химических веществ варьировалось еще больше.

Тесты на износ шин были проведены на 14 различных марках с использованием Mercedes C-Class, который обычно ездил по дороге, причем некоторые из них тестировались в течение всего срока службы. Высокоточные весы измеряли вес, потерянный шинами, а система отбора проб, которая собирает частицы за шинами во время движения, оценивала массу, количество и размер частиц до 6 нм. Реальные выбросы выхлопных газов были измерены на четырех бензиновых внедорожниках, самых популярных новых автомобилях сегодня, с использованием моделей 2019 и 2020 годов.

Использованные шины производили 36 миллиграммов частиц на каждый километр, что в 1 850 раз выше, чем в среднем 0,02 мг/км от выхлопных газов. Очень агрессивный, хотя и легальный, стиль вождения привел к резкому росту выбросов частиц до 5 760 мг / км.

Шины производят гораздо больше мелких частиц, чем крупные. Это означает, что, хотя подавляющее большинство частиц по количеству достаточно малы, чтобы попасть в воздух и способствовать загрязнению воздуха, они составляют только 11% частиц по весу. Тем не менее, шины по-прежнему производят в сотни раз больше взвешенных в воздухе частиц по весу, чем выхлопные газы.