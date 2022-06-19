Аномальная погода оставила Австралию без овощей

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19 июня 2022, 12:50

Фото: Соцсети

В Австралии дефицит свежих овощей из-за аномальной погоды. Даже в стандартные бургеры кладут лист капусты — потому что салат просто не вырос, пишет «abc.net.au».

Всё из-за февральских ливней: они спровоцировали наводнения, и фермеры не смогли подготовить почвы к посадке осенних культур. А в мае случились заморозки, и оставшийся урожай погиб.

Поставки свежей зелени в магазины упали на 80%, а зелень, которую ещё можно найти на полках, резко выросла в цене. Фермеры считают, овощной кризис продлится минимум три месяца.

«У нас есть земля, которая влажная и холодная. Сельскохозяйственные культуры просто не будут расти в этих условиях», говорит управляющий супермаркетом.

Сочетание урожая, потерянного из-за дождя, и борющихся посевов из-за холода означает, что оптовики, ожидают, что нехватка свежих продуктов продлится, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев.

Сейчас овощи, такие как цветная капуста и салат вомбок, стоят по 10 долларов за штуку, 80 долларов за коробку. Также произошло большое увеличение цен на удобрения, топливо, и даже затраты на упаковку растут на 70 центов за единицу.

Даже для посадки в следующем сезоне участки для посадки мокрые. Фермеры не могут начать подготовку почвы к посеву пока у нее такая повышенная влажность.

А это говорит о том, что вероятно в будущем цены на продукты могут быть намного выше сегодняшнего скачка.