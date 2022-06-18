Сводка о лесопожарной обстановке в России

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18 июня 2022, 11:26

Фото: Соцсети

На 17 июня, по данным авиалесоохраны в России ликвидировали 38 лесных пожаров на площади 778 га. На 18 июня, на территории Российской Федерации действует 50 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 29 495 га, по которым проводились работы по активному тушению.

Самые большие площади возгорания фиксируются в Чукотском АО, там огнем охвачено 22 460 га. В Якутии поменьше - 3 454 га и на третьем месте Красноярский край - 1 928 га.

Сейчас на удаленных землях лесного фонда с помощью космического мониторинга наблюдаются 18 лесных пожаров на площади 30 534 га, по которым прекращена работа по тушению.

Тушение прекращено на основании решений региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, так как в этих местах отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики. А прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен.