Загрязненные участки в Арктике могут включить в нацпроект «Генеральная уборка»

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18 июня 2022, 10:55

Фото: Соцсети

Минприроды России предложило проработать инициативу о включении загрязненных участков Арктики в федеральный проект «Генеральная уборка», сообщает ТАСС.

Загрязнение Арктики – это результат активного освоения региона в Советское время, можно сказать наследие СССР, которое требует уборки и переработки оставленных отходов.

Проект «Генеральная уборка» позволит получать дополнительное федеральное финансирование и существенно ускорит процесс вывоза и утилизации отходов. Сейчас в основном уборкой занимаются волонтерские организации с ограниченными финансовыми возможностями, что, конечно, влияет на скорость и качество.

А масштабные задачи очистки Арктики требуют участия государства.

В 2021 году добровольцы проекта «Чистая Арктика» собрали более полутора тысяч тонн отходов, которые подготовили к утилизации. В этом году запланировано более 30 экспедиций во все арктические регионы.