Ежегодно от засухи и опустынивания теряется около 12 млн га земли

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17 июня 2022, 15:11

Фото: Соцсети

За последние 20 лет количество засушливых дней увеличилось на 29%. Процесс опустынивания ежегодно захватывает более 12 млн га земли, а от засухи страдают около 55 млн человек, сообщает ТАСС.

Основные причины опустынивания – это неправильное ведение сельского хозяйства, вырубка лесов, засоление почв. К антропогенной деятельности человека стали прибавляться природные факторы, такие как глобальное изменение климата и увеличение количества засушливых сезонов.

Деятельность человека и уменьшение количества осадков влияет на возможность растительности удерживать влагу в почве, в результате она начинает сдуваться ветром образуя такие явления, как пылевые бури.

По оценкам организации ООН, к 2050 году от засухи может пострадать более 75% населения планеты. Она опасна не только неурожаями, лесными пожарами или нехваткой воды. Чрезмерная эксплуатация земель, выпас скота и неправильное орошение в засушливых и полузасушливых районах приводят к опустыниванию и постепенному истощению почвы.