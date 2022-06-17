Спецпредставитель президента РФ заявил, что дикий туризм загрязнил Байкал больше, чем БЦБК

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17 июня 2022, 14:50

Фото: Соцсети

По мнению специального представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, к туризму на озере следует подходить очень осторожно. Ущерб Байкалу от дикого туризма нанесен больший, чем от отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что не против частных гостиниц, но они должны построить очистные сооружения, а пока этому малому бизнесу «кроме прибыли ничего не интересно».

Сейчас ожидается, что в 2022 году турпоток вернется к допандемийному уровню. Также в планах властей к 2024 году принимать в год до 3 млн человек.

Напоминаем, Байкальский целлюлозный комбинат был законсервирован в 2013 году. За время его работы начиная с 1966 года, в его шламонакопителях, расположенных на берегу озера Байкала осталось около 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов разного класса опасности.

Надшламовые воды периодически угрожают Байкалу разливом. Так, на прошлой неделе из шламонакопителей откачали 90 тыс. куб. м угрожавших Байкалу вод.

Полную рекультивацию хвостов перенесли на 2023 год, сейчас готовится проектная документация. Полностью ликвидировать отходы планируется к 2024 году.