В Челябинске против вырубки леса экоактивисты разбили палаточный лагерь

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16 июня 2022, 16:50

Фото: Соцсети

Этот застаревший конфликт между местными жителями и челябинской администрацией длится уже более года и снова набирает обороты, об этом сообщает ТК «ЭкоПротесты.Россия».

Начиная с 8 июня в Челябинске разбит палаточный лагерь, протестующие собирают подписи за создание экопарка имени Путина. Как пишет телеграм канал, полиция пока не вмешивается.

Дело в том, что местные власти планируют вырубить участок городского леса под строительство ледового дворца для университета физкультуры. Жители категорически против и не хотят оставаться в «бетонном мешке» без зелёной зоны, которая просто необходима в черте города.

Эти земли, по документам, предназначены под застройку и не являются лесом. Жители настаивают, что городской лес — это лес, и требуют сохранить его.