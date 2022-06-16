Ученые выявили связь между потеплением океана и активностью хищников

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

16 июня 2022, 10:39

Фото: Соцсети

Группа англо-американских ученых из Смитсоновского центра экологических исследований (США) и Темпльского университета (Великобритания) провели измерения и заметили закономерность, которая может привести к нарушению биобаланса в экосистемах океанов, пишет издание «Еcosphere.press».

В 36 точках океана ученые установили приманки в виде сушеного кальмара и разместили их, начиная от Атлантического и Тихоокеанского побережья Северной и Латинской Америки — от Аляски на севере до Огненной Земли на крайнем юге.

Естественно, что температура воды в точке, где размещали приманку, была разной, ближе к экватору теплей и холоднее по мере приближения к полюсам.

Ученые хотели проверить гипотезу о том, что в теплой воде хищники намного активней. И действительно, во время эксперимента была выявлена прямая связь активности и теплых вод. Хищники гораздо быстрее поедали кальмаров именно в теплых водах.

Последующие опыты ученых продемонстрировали, чем грозит увеличение активности хищников подводным видам на популяции видов мшанок и оболочников.

В холодных водах популяция незащищенных животных спустя время практически никак не снизилась, что говорило о низкой активности хищников. А вот ближе к экватору хищники съели практически всю колонию беззащитных оболочников.