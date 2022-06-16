Загрязнение воздуха может увеличить количество ледяных дождей в северном полушарии

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

16 июня 2022, 09:52

Фото: Соцсети

Частота ледяных дождей в последние 20 лет их повторяемость и интенсивность увеличились по сравнению с аналогичными годами в XX веке.

Ледяной дождь является типичным погодным бедствием зимой и ранней весной во многих регионах мира, даже в тропических районах. Он развивается в виде переохлажденной воды (ниже 0 C) в воздухе и замерзает сразу после осаждения на холодных поверхностях. На юге Китая ледяные дожди в основном случаются в горных районах, сообщает «phys.org».

Лабораторные эксперименты показали, что повышенные растворимые химические вещества помогают каплям оставаться переохлажденными, и этот химический эффект, известный как депрессия точки замерзания. Тем не менее, нет никаких доказательств из полевых наблюдений о том, что эффект депрессии точки замерзания существует в осадках.

С 2015 года, китайские ученые наблюдали за участком на высоте 1265,9 м над верхней частью пограничного слоя атмосферы. Отбор проб также зафиксировал рекордную толщину обледенения в Китае. Согласно первым семилетним наблюдениям, ледяной дождь на горе Хенг оказался кислым (рН < 5) с более высокими концентрациями растворимых ионов и органики, чем в дожде.

Команда также работала с климатологами в университетах и научно-исследовательских институтах Канады и Китая, чтобы изучить механизмы образования ледяных дождей и их тенденции в будущем. Они обнаружили, что по мере увеличения концентраций растворимых ионов (особенно аммиачной селитры) температура окружающей среды ледяных дождей демонстрирует тенденции к снижению.

Это исследование представило первый химический взгляд на ледяной дождь.

На фоне глобального потепления область влияния ледяного дождя сместится на север, и эффект депрессии точки замерзания, вызванной загрязнением воздуха, может усилиться не только в Китае.

На сегодняшний день такие экстремальные и опасные явления прогнозируются с очень небольшой заблаговременностью. Нужно чтобы сошлись и температура окружающей среды, и снежинки, что падают сверху, влажность… Такое можно спрогнозировать только за сутки, а иногда - лишь за несколько часов, говорят метеорологи.