В Арктической зоне поголовье оленей снижается

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14 июня 2022, 19:47

Фото: Фото: ysia.ru, «НИА Экология»

Специалисты начали отмечать сокращение популяции северных оленей в Арктической зоне (АЗ) и других регионах России. Возможно, этому способствует сразу несколько факторов, таких как изменение климата, гибель и болезни во время миграции оленей, браконьерство и как не странно факт с дефицитом оленеводческих кадров, пишет «НИА Экология».

Среднегодовое снижение численности поголовья северных оленей в Арктической зоне РФ с 2017 по 2021 год составляет 2,49%, в России — 3,88%. В 2021 году на сухопутных территориях АЗРФ находилось 90% поголовья северных оленей от их численности в Российской Федерации.

Всего численность поголовья скота в 2021 году в хозяйствах всех категорий Арктической зоны Российской Федерации составила 2,9 млн голов.