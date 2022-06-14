Дания и Канада урегулировали островной территориальный спор

Островной спор о принадлежности острова Ганса в проливе Кеннеди между Данией и Канадой был решён. Остров, площадь которого составляет 1,3 кв. км, длится уже около 50 лет, сообщает «gismeteo».
Дания и Канада пришли к взаимовыгодному компромиссу — канадский район Нунавут и Гренландия (автономией в Дании) разделят остров. Спор о том, какой стране принадлежит данная территория, длился с 1973 года.
Стоит подчеркнуть, что с самого начала разногласий никаких проблем в связи с этой дипломатической дилеммой не было. Но не обходилось и без шуток и появления традиций — датские военные после посещения территории оставляли бутылку шнапса, а канадские «забывали» бутылку канадского виски.