Дания и Канада урегулировали островной территориальный спор

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14 июня 2022, 19:03

Фото: Соцсети

Островной спор о принадлежности острова Ганса в проливе Кеннеди между Данией и Канадой был решён. Остров, площадь которого составляет 1,3 кв. км, длится уже около 50 лет, сообщает «gismeteo».

Дания и Канада пришли к взаимовыгодному компромиссу — канадский район Нунавут и Гренландия (автономией в Дании) разделят остров. Спор о том, какой стране принадлежит данная территория, длился с 1973 года.

Стоит подчеркнуть, что с самого начала разногласий никаких проблем в связи с этой дипломатической дилеммой не было. Но не обходилось и без шуток и появления традиций — датские военные после посещения территории оставляли бутылку шнапса, а канадские «забывали» бутылку канадского виски.