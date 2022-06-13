Голодный барсук случайно раскопал сотни древнеримских монет в Испании

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13 июня 2022, 12:59

Фото: Leo Sam, www.pexels.com/ru-ru/

Голодный барсук, вероятно, раскопал вход в пещеру в поисках еды, но вместо этого наткнулся на монеты. Археологи впервые обнаружили несколько монет, лежащих на земле у входа в небольшую пещеру в лесу за пределами Градо на севере Испании в апреле 2021 года, сообщает «Live Science».

Исследователи подозревают, что монеты были обнаружены европейским барсуком (Meles meles) из близлежащего логова после сильного снегопада, который затруднил животным поиск пищи. После полной раскопки пещеры исследователи собрали 209 монет, датируемых между третьим и пятым веками нашей эры.

Дальнейший анализ показал, что монеты, которые в основном были сделаны из меди и бронзы, были отчеканены в различных местах по всей Римской империи, включая Константинополь (ныне Стамбул), Салоники в Греции и Лондон.

«На сегодняшний день это самая большая сокровищница римских монет, найденная в пещере на севере Испании», — пишут исследователи в своей статье. Они описали открытие как «исключительную находку».

В конце 1930-х годов коллекция из 14 золотых римских монет, известная как сокровище Чапипи, также была найдена в тех же лесах. Исследователи полагают, что местные жители, возможно, закопали свои монеты, чтобы сохранить их в безопасности в период интенсивной политической нестабильности в регионе. Самая последняя монета в недавно обнаруженной коллекции Градо датируется 430 г. н.э., что было после того, как суэби - группа германских людей родом из современной Германии и Чешской Республики - вторглись и вытеснили римлян из Испании в 409 году нашей эры, согласно El Pais.

«Накопление значительных находок можно — с осторожностью — рассматривать как ответ на интенсивный конфликт, переживаемый на пограничной территории», — сказал El Pais ведущий исследователь Альфонсо Фанжул Пераса, археолог из Автономного университета Мадрида.

Исследователи подозревают, что недавно обнаруженные монеты являются частью более крупного клада и вернутся в пещеру для дальнейших раскопок, чтобы найти больше монет и доказательств того, что пещера, возможно, также была заселена перемещенными римскими людьми. «Мы хотим знать, было ли это одноразовое укрытие, или там жила группа людей», — сказал Пераза El Pais.