В США большая часть страны испытывает увеличение средних летних температур с 1970 года

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13 июня 2022, 12:18

Фото: Соцсети

Согласно новому исследованию, американское лето жарче, чем когда-либо, причем большая часть страны испытывает увеличение летних средних показателей за последние полвека. Почти каждое измеренное место в США имеет более высокие летние температуры по сравнению с 1970 годом, пишет «Тhe guardian».

Это часть тревожной тенденции. От Техаса до Калифорнии большая часть юго-запада США испытывает палящую жару.

Climate Central, некоммерческая организация, которая анализирует и сообщает о науке о климате, показывает, что в 235 из 246 мест в США наблюдалось повышение средней летней температуры с 1970 года. Более половины локаций прогрелись на 2F (1C) или более. И в 37 местах было 30 или более летних дней, которые были жарче, чем обычно.

«Эта тенденция является сигналом всего дополнительного тепла, которое мы накопили на планете», — говорит Эндрю Першинг, директор по климатологии в Climate Central, который опубликовал исследование.

Западный и юго-западный регион испытал наибольшие температурные сдвиги за последние пять десятилетий, причем такие города, как Бойсе, Айдахо (+ 5,6 ° F) и Эль-Пасо, штат Техас (+ 5,3 ° F). Но наибольший прирост температуры был в Рино, штат Невада.

Растущая жара создает проблемы для человеческого организма. Более 11 000 человек в США умерли от заболеваний, связанных с жарой, в период с 1979 по 2018 год, и недавнее исследование пришло к выводу, что смертность, связанная с жарой, может быть «значительно больше, чем сообщалось ранее».

Люди в возрасте 65 лет и старше чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с жарой, чем население в целом. Коренные американцы имели самый высокий уровень смертности, связанной с жарой, за которыми следовали неиспаноязычные чернокожие люди. Большая часть смертности, связанной с жарой, наблюдается среди людей, живущих в городах и мегаполисах.

Еще одной тревожной тенденцией, выявленной в докладе, является ночное потепление температуры. Эти ночные максимумы могут нарушить критическое время, когда наши тела восстанавливаются после дневной жары.

Поскольку инфляция приводит к росту цен на энергоносители и коммунальных услуг, эксперты обеспокоены способностью людей позволить себе кондиционеры.