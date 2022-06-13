Экологические итоги недели: Соленость Азовского моря достигла рекордных значений, а в свежевыпавшем снегу Антарктиды нашли пластик

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13 июня 2022, 12:07 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Прошедшая неделя была ознаменована рядом важных экологических событий, которые однозначно повлияют или уже влияют на наше будущее. Большинство людей рассматривают Антарктиду, как относительно нетронутое место, но это оказалось не так. Ученые впервые выявили наличие микропластика в свежевыпавшем снегу этого континента. Соленость Азовского моря достигла рекордных значений начиная с 1924 по 2020 год, которых никогда ранее не отмечалось в истории исследования данной акватории. В Китае не могут разобраться в очередной вспышке коронавируса и его передачи от человека к человеку, несмотря на строгие локдауны. Правительство начало склоняться к природной или искусственной версии распространения вируса южным ветром.



Изменение климата уже очевидно всем, оно проявляется практически во всех экосистемах нашей планеты. Ученые начали тестировать забытые сорта пшеницы со всего мира, чтобы найти те, которые имеют засухоустойчивые черты и хорошо переносят жаркий климат. Другими словами, пшеница, которая будет выдерживать экстремальные и непредсказуемые погодные условия, которые фермеры испытывают во всем мире из-за быстрого потепления планеты. Исследование, проведенное в 2007 году, показало, что на каждое повышение ночной температуры на 1 градус Цельсия приходится ошеломляющее падение урожайности пшеницы на 6%. Климатический кризис вызывает рекордные дневные температуры, но ночные температуры растут значительно быстрее. Сейчас ведётся сложная гонка со временем, поскольку огромное количество жаростойких сортов пшеницы более чем за век утрачено полностью, а глобальное потепление приводит к появлению новых более агрессивных патогенов.

Специалисты из Новой Зеландии опубликовали исследование, подтверждающее наличие микропластика в свежем снегу Антарктиды.

«Это невероятно печально, но обнаружение микропластика в свежем антарктическом снегу подчеркивает степень пластикового загрязнения даже в самых отдаленных регионах мира», — говорят исследователи.

«Мы собрали образцы снега с 19 участков в районе острова Росса в Антарктиде и обнаружили микропластик во всех из них».



В образцах было обнаружено в среднем 29 частиц микропластика на литр растаявшего снега, что выше, чем морские концентрации, о которых сообщалось ранее в окружающем море Росса и в антарктическом морском льду. Некоторые образцы достигали размеров чуть меньше рисового зернышка. Это достаточно крупный пластик, переносимый ветром. Но большинство частиц практически неразличимы человеческим глазом.

Непосредственно рядом с научными базами на острове Росса, на станциях Скотта и Мак-Мердо, крупнейшей в Антарктиде, плотность микропластика была почти в 3 раза выше, с концентрациями, аналогичными тем, которые были обнаружены в обломках итальянских ледников. Было обнаружено 13 различных типов пластика, наиболее распространенным из которых является ПЭТ, обычно используемый для изготовления бутылок для безалкогольных напитков и одежды.

Специалисты исследовательского центра «Южный научный центр РАН», проанализировав данные наблюдений средней температуры и солености вод Азовского моря с 1924 по 2020 год, пришли к выводу, что столь значительная положительная аномалия температуры и солености не отмечалась ранее в истории исследования этой акватории, а среднегодовая соленость в 2020 году достигла исторического максимума - 14,83 %. По мнению Российских ученых, «коса Долгая и ее подводное продолжение играют важную роль в водообмене между Таганрогским заливом и собственно Азовским морем.

«Вот уже более 15 лет на фоне маловодного периода Нижнего Дона наблюдается увеличение солености Азовского моря. Эти процессы повлекли за собой перестройку экосистемы, например, изменение ихтиофауны. В этих условиях нужно больше внимание уделять хрупкой экосистеме Азовского моря. Особенно это важно сейчас, в условиях прогрессирующего осолонения моря и затянувшегося маловодья на Дону и Кубани», - обращает внимание на затянувшийся цикл осолонения Геннадий Матишов.



Несмотря на все меры предосторожности, которые тщательно соблюдаются, в китайском городе Даньдун с населением 2,19 млн человек, число инфицированных ковидом растёт. При этом большинство зараженных не выходили за пределы своих домов в течение 4-х суток до положительного результата.



Официальные лица в китайском городе на границе с Северной Кореей говорят, что не могут понять, откуда берутся новые устойчивые инфекции Covid-19, и подозревают, что ветер дует от их соседа. Цепочки заражений определить не удается, поэтому был сделан вывод о том, что вирус распространяется с южным ветром, который дует со стороны КНДР. Власти призвали жителей, живущих у реки Ялу, которая протекает между двумя странами, закрывать окна в дни с южными ветрами. Так как Китай обнаруживает новые случаи заболевания Covid в городах на границе с Северной Кореей.



Возможно, что дело не обошлось без вмешательства США, которые таким образом пытаются задавить экономическое развитие Китая. Судя по всему, других способов Америка ещё не разработала, а геоинженерные биолаборатории по всему миру, включая Китай, говорят о грандиозных планах и амбициях США по достижению гегемонии.



Есть и другие мнения. Некоторые китайские ученые вирусологи считают, что вирус распространяется так же, как и раньше - через контакт, а окна закрывать вредно, так как проветривание помещений помогает поддерживать здоровье.



