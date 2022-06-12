Ученые тестируют забытые сорта пшеницы со всего мира, чтобы найти те, которые имеют засухоустойчивые черты

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

12 июня 2022, 13:25

Фото: Тhe guardian

Ученые из Международного центра улучшения кукурузы и пшеницы (CIMMYT) в Соноре сосредоточены на разработке сортов пшеницы, которые могут лучше справляться с засухой, повышением температуры и чрезмерным количеством осадков. Другими словами, пшеница, которая может процветать в экстремальных и непредсказуемых погодных условиях, которые фермеры испытывают во всем мире из-за быстрого потепления планеты, пишет «Тhe guardian».

«Мы пытаемся опередить изменение климата и дать фермерам всё», - сказал селекционер Лео Креспо, осматривая новые сорта, посаженные прошлой зимой на тщательно разделенных микро-участках. Некоторые из них высокие и зеленые с открытыми листьями, в то время как другие высохшие или в очень плохом состоянии.

Разнообразие имеет решающее значение для селекционной устойчивости и адаптивности, поэтому ученые обращаются к диким и забытым сортам пшеницы со всего мира, чтобы найти те, у кого есть температурные и засухоустойчивые черты, такие как глубокие корни, восковые листья и гормоны стресса.

Но это сложная, бесконечная гонка со временем, поскольку глобальное потепление приводит к климатическим катастрофам и появлению новых, адаптированных или более агрессивных патогенов.

«Разведение – это непрерывный процесс. Мы должны удержать эволюционного волка от дверей, разводя сорта, которые устойчивы к широкому спектру заболеваний и улучшают урожайность, даже если есть засуха или жара», - сказал 39-летний Креспо.

Пшеница является наиболее широко потребляемым зерном во всем мире, на долю которого приходится пятая часть нашего потребления углеводов и белков, и выращивается на каждом обитаемом континенте, чтобы сделать хлеб, чапати, макароны, кускус, лапшу и выпечку, съеденные миллиардами людей. Пшеницу, которую мы едим сегодня, можно проследить до диких трав, одомашненных неолитическими фермерами в Западной Азии и Северной Африке, пришедшими в Мексику относительно недавно с испанскими поселенцами.

Пшеница лучше всего себя чувствует в умеренном климате, но независимо от того, где люди брали семена, всегда есть пшеница, адаптированная к местной экосистеме.

Мировое производство пшеницы утроилось после Зеленой революции в середине 20-го века после того, как Норман Борлоуг, американский патологоанатом растений, направленный в Мексику Фондом Рокфеллера, использовал полукарликовый ген из японской пшеницы для создания более коротких сортов стеблей, которые при выращивании с удобрениями и водой улучшали урожайность за пределами чьей-либо мечты.

Это было рождение добывающего промышленного сельского хозяйства, и открытия Борлоуга в Мексике изменили способ выращивания пшеницы, риса и многих других культур в мире.

Единообразие, стандартизация и технологии, основанные на ископаемом топливе, стали золотым стандартом, и Борлоуг был удостоен Нобелевской премии мира по мере снижения уровня недоедания. Но потеря разнообразия в сельскохозяйственных культурах, экосистемах и традиционной устойчивой практике привела к огромным экологическим и человеческим издержкам. И теперь климатический кризис заставляет нас платить.

Исследование, проведенное в 2007 году, показало, что на каждое повышение ночной температуры на 1 градус Цельсия приходится ошеломляющее падение урожайности пшеницы на 6% - более резкое снижение, чем в жаркие дни.

Климатический кризис вызывает рекордные дневные температуры, но ночные температуры растут значительно быстрее.

Это потенциально катастрофично и «делает понимание ночных реакций растений на температуру очень важным для исследователей, селекционеров и фермеров», — сказала Лорна МакАусленд, физиолог пшеницы из Ноттингемского университета, сотрудничающая с CIMMYT.

Конечная цель состоит в том, чтобы создать сорта, которые могут адаптироваться и процветать в непредсказуемых условиях без дорогостоящих и экологически вредных фунгицидов, которые требуются коммерческим семенам.

Это кропотливый и бесконечный процесс.