В Казахстане снова могут начать отстреливать сайгаков

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11 июня 2022, 11:19

Фото: aqmolanews.kz, ⋆ (nia.eco)

Дело в том, что популяция Краснокнижного сайгака достаточно успешно восстанавливалась не одно десятилетие и вот теперь поголовье превысило почти вдвое оптимальный показатель, сообщает «НИА Экология» со ссылкой на министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешева, который высказался о возможности отстрела сайгаков.

«Если наши учёные скажут, что есть необходимость в регулировании численности сайгаков, мы будем это делать. Это называется биологическое изъятие, – сказал министр».

На сегодняшний год Казахские сайгаки достигли численности в 1,3 млн голов, при оптимальном показателе 700-800 тысяч.

В период СССР в Казахстане велась активная переработка мяса сайгаков на консервы, что и привело этот вид к исчезновению. Будет ли возобновлена эта практика или нет время покажет, а пока можно поздравить Красную книгу, со страниц которой сойдет один из многих тысяч видов, находящихся под угрозой полного исчезновения.