Останки детей, принесенных в жертву, найдены возле 1000-летней мумии в Перу

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10 июня 2022, 14:32

Фото: Соцсети

Возле мумии мужчины, найденной в 2021 году в Перу в подземной гробнице в древнем городе Кахамаркилья, на окраине Лимы обнаружили останки ещё 20 человек, которые, скорее всего, стали жертвами ритуального жертвоприношения, сообщает «Live Science».

Вновь найденные останки включают в себя останки восьми детей, которые были завернуты в погребальные связки, а также скелеты 12 взрослых. Некоторые из детей имеют доказательства насилия, такие как переломы, и вполне возможно, что они были принесены в жертву в рамках погребального ритуала, считают исследователи.

Мужчина лежал в позе плода, и замечательная сохранность мумии попала в заголовки газет по всему миру. В то время археологи полагали, что мужчине было от 18 до 22 лет, когда он умер, но новые исследования показывают, что мужчине было примерно 35 лет на момент его мумификации. Археологи назвали мумию «Чабело».

«Мы знаем, что у андских обществ был ряд погребальных практик, ритуалов, и из их мировоззрения у них был способ видеть мир, который полностью отличался от нашего», — сказал в своем заявлении Питер Ван Дален Луна, профессор археологии в Национальном университете Сан-Маркос, который возглавляет команду, которая раскапывает это место. «Концепция смерти была очень важна для них; это был параллельный мир, обитель мертвых».

В городе Кахамаркилья было четыре пирамиды около 1000 лет назад, когда жил человек. В то время это было важное место для торговли между людьми, которые жили в прибрежных и горных районах Перу. Тем не менее, только около 1% участка было раскопано, говорится в заявлении археологов.

Команда планирует провести анализ ДНК и радиоуглеродное датирование останков, чтобы узнать больше о людях.