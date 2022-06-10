Ученые впервые выявили наличие микропластика в свежевыпавшем снегу Антарктиды

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

10 июня 2022, 12:23

Фото: Соцсети

Исследователи из Новой Зеландии опубликовали исследование подтверждающие наличия микропластика в свежем снегу Антарктиды. Специалисты из кентерберийского университета показали, что микропластик оказывает негативное воздействие на здоровье окружающей среды (ограничение роста, размножения и общих биологических функций в организмах, а также негативные последствия для человека), сообщает «Сanterbury.ac.nz».

В более широком масштабе присутствие частиц микропластика в воздухе может влиять на климат, ускоряя таяние снега и льда.

«Это невероятно печально, но обнаружение микропластика в свежем антарктическом снегу подчеркивает степень пластикового загрязнения даже в самых отдаленных регионах мира», — говорит Авес, которая недавно получила степень магистра антарктических исследований с отличием. «Мы собрали образцы снега с 19 участков в районе острова Росса в Антарктиде и обнаружили микропластик во всех из них».

Большинство людей рассматривают Антарктиду как относительно нетронутое место, но это не так.

«Оглядываясь назад, я совсем не удивлен», — говорит доцент Ревелл. «Из исследований, опубликованных в последние несколько лет, мы узнали, что везде, где мы ищем микропластик в воздухе, мы находим его».

Авес проанализировала образцы снега, используя метод химического анализа (инфракрасная спектроскопия с преобразованием микрофурье), чтобы определить тип присутствующих пластиковых частиц. Пластиковые частицы также рассматривались под микроскопом, чтобы определить их цвет, размер и форму — все это важная наблюдательная информация для будущей работы.

В образцах было обнаружено в среднем 29 частиц микропластика на литр растаявшего снега, что выше, чем морские концентрации, о которых сообщалось ранее в окружающем море Росса и в антарктическом морском льду.

Некоторые образцы достигали размеров чуть меньше рисового зернышка. Это достаточно крупный пластик, переносимый ветром. Большинство частиц практически не различимы человеческим глазом.

Непосредственно рядом с научными базами на острове Росса, базе Скотта и станции Мак-Мердо, крупнейшей станции в Антарктиде, плотность микропластика была почти в 3 раза выше, с концентрациями, аналогичными тем, которые были обнаружены в обломках итальянских ледников. Было обнаружено 13 различных типов пластика, наиболее распространенным из которых является ПЭТ, обычно используемый для изготовления бутылок для безалкогольных напитков и одежды.