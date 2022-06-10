Рослесхоз объявил о пике лесных пожаров в России

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10 июня 2022, 09:15

Фото: Соцсети

За сутки на 00:00 мск 10.06.2022 в 17 регионах России были ликвидированы 30 лесных пожаров на площади 980 га. Лесные пожары ликвидированы в Архангельской, Вологодской, Рязанской, Новгородской, Сахалинской, Иркутской, Омской, Амурской, областях, Алтайском, Красноярском, Забайкальском и Хабаровском краях, Республиках Коми, Карелия, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия).

Режим ЧС введен на территории всего Красноярского края, сообщает Авиалесооохрана.

Накануне (9 июня) состоялось заседание Штаба Рослесхоза по ликвидации лесных пожаров. Особое внимание было уделено Якутии в части подготовки к летнему этапу пожароопасного сезону.

По данным ИД «Коммерсант» в руководстве Рослесхоза анонсировали пиковый сезон лесных пожаров, который начнется в России в течение недели.

В этом году в ведомстве ожидают сокращение площади пожаров на треть в связи с выделением дополнительных средств на лесную охрану и авиапатрулирование.

Сейчас 40% лесов РФ находятся в так называемых зонах контроля, где пожары тушить необязательно, выполнение этих целевых показателей зависит только от погоды.

О старте летнего пика лесных пожаров заявил глава Рослесхоза Иван Советников. По его словам, этот сезон «традиционно начинается в середине июня с южных территорий и постепенно продвигается на север».

Накануне господин Советников дал прогноз, что общая площадь лесных пожаров в 2022 году должна сократиться на 25–30% в сравнении с прошлым годом.

Напоминаем, что в 2021 году по данным «Рослесхоза», в России выгорела территория в 18,8 млн га. Это оказалось рекордной площадью по пожарам XXI века.

По данным GFAS, расчётные СО2 выбросы от природных пожаров в целом по России с июня по август 2021 года составили 970 мегатонн, при этом на Республику Саха и Чукотку приходилось 806 мегатонн.