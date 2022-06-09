Могилы десятков королей времен короля Артура обнаружены в Британии?

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9 июня 2022, 14:13

Фото: Соцсети

Кен Дарк, почетный профессор археологии и истории в Университете Рединга в Соединенном Королевстве, определил, что до 65 могил постримских британских королей и их семей находятся примерно в 20 местах захоронения на западе Англии и Уэльса, включая современные английские графства Сомерсет и Корнуолл, пишет «Live Science».

Британцы продолжали править на западе Англии, Уэльса и части Шотландии в течение столетий после окончания римского правления в Британии в начале пятого века, в то время как вторгшиеся англосаксы поселились на востоке.

Исследование предполагает, что «потерянные» могилы постримской британской королевской семьи — это ограждающие могилы, найденные в нескольких раннехристианских захоронениях на западе Англии и Уэльса.

Но в то время, как англосаксонским правителям того времени давали сложные захоронения с ценными и богато украшенными погребальными дарами, британцы-христиане, возможно, рассматривали это как языческую практику, сказал Дарк.

Похоже, что британцы, похоронили свою королевскую семью без могильных предметов в простых могилах без каменных надписей рядом с могилами простых чистцев, хотя многие из королевских могил были окружены прямоугольным рвом и, вероятно, окружены забором, который с тех пор сгнил, сказал он.

«Королевские могилы очень стандартизированы», — сказал он. «У них есть некоторые вариации, как и у обычных могил — некоторые больше, некоторые меньше, у некоторых есть только одна могила в центре, в то время как у других есть две или три».

Римское правление в Британии продолжалось с 43 г. н.э., после римского вторжения при императоре Клавдии, примерно до 410 г. н.э., когда последние римские войска были отозваны в Галлию (современная Франция) на фоне внутренних восстаний в Римской империи и вторжений германских племен. (Римский полководец Юлий Цезарь вторгся в южную Британию в 55 г. до н.э., но он не установил постоянного римского правления.)

Между пятым и седьмым веками британцы-христиане правили тем, что сейчас является западной Англией и Уэльсом, как лоскутное одеяло небольших королевств, которые пытались продолжить христианские римские традиции.

В этот же период языческие германские племена — англы, саксы и юты, возникшие на севере Европы, — вторглись и поселились в восточных частях страны.

Легенды о короле Артуре, который предположительно был британцем и христианином, происходят в этот период, хотя большинство историков считают, что Артур на самом деле не существовал. (Дарк, однако, предполагает, что реальный человек или вымышленный герой с таким именем был известен еще в шестом веке, потому что предыдущие исследования Дарка предположили, что в то время произошел внезапный всплеск использования имени «Артур» среди британских и ирландских королевских семей).

Дарк начал свое исследование, чтобы обратиться к давней археологической загадке: хотя многие британские короли, как известно, жили в этот период времени, почти ни одна из их могил никогда не была найдена.

До этого исследования захоронение только одного британского короля этой эпохи было известно после того, как оно было обнаружено на северо-западе Уэльса; надпись на надгробии называет человека, похороненного там, катаманусом (Cadfan на валлийском языке) и объявляет, что он был королем (rex на латыни).

Но Кадфан, возможно, ушел из царства, чтобы стать монахом перед своей смертью, и формулировка надписи подразумевает, что его могила была увековечена из-за его статуса монаха, сказал Дарк.

Между тем, были найдены могилы по меньшей мере девяти англосаксонских правителей того периода, в том числе одна на знаменитом корабле-захоронении в Саттон-Ху недалеко от восточного побережья Англии.

Его исследование предполагает, что британские королевские могилы были помещены на раннехристианских кладбищах. И хотя они были отмечены как люди с высоким статусом, они кажутся очень скромными по сравнению с богато украшенными языческими могилами, и ни в одном из них нет камней с надписями, указывающими, кто был там похоронен.

Внешние ограждения различаются по размеру, и некоторые из них содержат до четырех могил, но они обычно составляют от 4 до 9 метров в поперечнике и до 9 м в длину.

«У нас есть множество захоронений, которые все одинаковы, и крошечное меньшинство этих захоронений отмечено как имеющие более высокий статус, чем другие», - сказал Дарк. «Когда нет других возможных кандидатов, это кажется мне довольно хорошим аргументом в пользу того, что это «потерянные» королевские захоронения».

Но модель размещения королевских могил в центре ограждения - обычно прямоугольная, но иногда круглая - по-видимому, является стилем погребения, разработанным христианами в поздней римской Британии, сказал он.

«Закрытая погребальная традиция происходит прямо из поздних римских погребальных практик», - сказал он. «И это веская причина, почему они у нас есть в Британии, но не в Ирландии — потому что Британия была частью Римской империи, а Ирландия — нет», — сказал он.

Хотя в предыдущих исследованиях отмечалось, что в закрытых могилах, как полагают, содержатся люди высокого социального статуса, а не члены королевской семьи; и археологи ожидали, что королевские захоронения будут покрыты насыпями земли или отмечены надписями на камне, сказал он. «Но я предполагаю, что эта практика погребения была особенно королевской».